PKO BP rozważał przygotowanie własnej oferty wsparcia dla frankowiczów, ale nie zakończył prac nad tym rozwiązaniem. Obecnie czeka zaś na zakończenie prac nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy, dotyczącej pomocy kredytobiorcom w spławie rat hipotecznych

O tym, że PKO BP przygotował własny pakiet pomocowy dla osób zadłużonych w kredytach obcych, informował w zeszłym tygodniu „Puls Biznesu”. Pakiet miałby być skierowany do osób w najtrudniejszej sytuacji finansowej, czyli tych, którym rata pochłania przynajmniej 65 proc. dochodu. Tę propozycję skomentował również poseł Prawa i Sprawiedliwości, Janusz Szewczak, który powiedział, że to rozwiązanie nie pomoże frankowiczom.

Tyle że PKP BP nie dokończył prac nad własnym pakietem pomocowym. Opracowanie takiego pakietu zapowiadał Zbigniew Jagiełło, prezes banku, ale mówił o tym zanim do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy, którem celem jest wsparcie frankowiczów.

PKO Bank Polski z uwagą śledzi pojawiające się w ostatnim czasie inicjatywy ustawodawcze dotyczące hipotecznych kredytów walutowych. Ostateczny kształt planowanych regulacji systemowych nie jest jeszcze znany. Po zakończeniu procesu legislacyjnego bank ponownie przeanalizuje sytuację – czytamy w stanowisku PKO BP, przesłanym do redakcji portalu wGospodarce.pl.

To oznacza, że PKO BP nie dokończył prac nad swoim pakietem. Może do nich wrócić dopiero wtedy, kiedy zostaną zakończone prace nad projektem prezydenckim, aby nie dublować rozwiązań ustawowych.

Przypomnijmy, że wg prezydenckiego projektu zwiększone zostanie możliwe comiesięczne wsparcie dla kredytobiorców w opałach z 1,5 tys. zł miesięcznie do 2 tys. zł miesięcznie, wydłużony zostanie okres, w którym to wsparcie można otrzymywać – z 1,5 roku do 3 lat – oraz okres, w którym ta pomoc musi zostać spłacona – do 12 lat z 8. Do tego pojawi się możliwość wzięcia pożyczki na spłatę zobowiązania przy sprzedaży nieruchomości. Wysokość tej pożyczki to maksymalnie 72 tys. zł.