Zysk netto grupy Banku Handlowego w drugim kwartale 2017 roku spadł do 158 mln zł z 222 mln zł rok wcześniej - poinformował we wtorek bank w raporcie. Zysk banku był o 5 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 150,4 mln zł.

Oczekiwania 13 biur maklerskich co do zysku netto za II kwartał wahały się od 140 mln zł do 159 mln zł.

Zysk netto w II kwartale 2017 roku spadł 29 proc. rdr i wzrósł 270 proc. kdk.

W I półroczu 2017 roku zysk netto wyniósł 200,6 mln zł, czyli spadł 38,5 proc. rdr.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 264,1 mln zł i okazał się o zgodny z oczekiwaniami na poziomie 260 mln zł (oczekiwania wahały się w przedziale 255-264 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 5 proc. rdr i 4 proc. w ujęciu kwartalnym.

Marża odsetkowa netto w I półroczu 2017 roku wzrosła do 2,54 proc. z 2,26 proc. w I półroczu 2016 roku.

Wynik z opłat i prowizji w II kwartale 2017 roku wyniósł 155,4 mln zł i był 10 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 141,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 136 mln zł do 150 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 12 proc. rdr i 16 proc. kdk.

Wynik na inwestycyjnych instrumentach kapitałowych dostępnych do sprzedaży w I półroczu 2017 roku wyniósł 3,4 mln zł i był niższy o 96,4 proc. niż rok wcześniej z powodu zaksięgowania w I półroczu 2016 roku rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. w wysokości 93 mln zł.

Saldo odpisów z tytułu utraty wartości kredytów w okresie drugiego kwartału 2017 roku wyniosło 13,3 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem wyższych odpisów na poziomie 17,9 mln zł. Odpisy spadły 34 proc. rdr i 55 proc. kdk.

Odpisy w I półroczu 2017 roku wyniosły 42,7 mln zł wobec 14,5 mln zł rok wcześniej. Bank podał, że wyższy poziom odpisów dotyczył bankowości instytucjonalnej i wynikał z odwróceń odpisów na kredyty ze zidentyfikowaną utratą wartość ocenianą indywidulnie w I półroczu 2016 roku. W segmencie bankowości detalicznej wartość odpisów netto w I półroczu 2017 roku pozostała na prawie niezmienionym poziomie rdr.

Koszty w II kwartale 2017 roku wyniosły 290 mln zł, czyli były zbliżone do oczekiwań (281,4 mln zł). Koszty spadły 4 proc. rdr i 15 proc. kdk.

W I półroczu 2017 roku koszty wzrosły o 3 proc. do 632,9 mln zł przede wszystkim w wyniku zaksięgowania w I kwartale 2017 roku rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w wysokości 60,9 mln zł.

W I półroczu 2017 roku należności brutto od klientów wzrosły o 4,6 proc. w stosunku do końca 2016 roku do 20,3 mld zł, głównie w wyniku zwiększenia akcji kredytowej dla klientów sektora niefinansowego (o 4,3 proc.).

Należności od klientów wzrosły zarówno po stronie klientów instytucjonalnych (o 5,6 proc.; wzrost dotyczył głównie klientów globalnych oraz bankowości przedsiębiorstw i klientów korporacyjnych), jak i detalicznych (o 2,8 proc.).

Depozyty klientów sektora niefinansowego na koniec I półrocza 2017 roku spadły o 6,6 proc. Bank podał, że spadek ten miał charakter sezonowy i głównie wynikał z niższego salda na rachunkach bieżących jednostek budżetowych w porównaniu do wysokiej bazy końca 2016 roku.

Bank podał, że depozyty klientów indywidualnych wzrosły o 4,9 proc. w stosunku do końca 2016 roku, przy czym wzrost nastąpił przede wszystkim w obszarze rachunków bieżących.

Pod koniec czerwca 2017 roku łączny współczynnik wypłacalności grupy wynosił 17,7 proc. i był o 0,3 pkt. proc. wyższy niż na koniec 2016 roku.