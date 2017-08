Aż 69 proc. właścicieli firm z sektora mikro, małych i średnich firm przyznaje, że pracuje ponad dziewięć godzin dziennie, wynika z badania "Polski przedsiębiorca. Portret własny", które przeprowadziła firma home.pl

Aż 38 proc. przedsiębiorców przyznało się do tego, że od poniedziałku do piątku pracuje więcej niż dziewięć godzin dziennie, 31 proc. - nawet więcej niż 10 godzin! Tylko 24 proc. ankietowanych właścicieli firm przeznacza mniej czasu na wykonywanie swoich służbowych obowiązków. Przyznali się, że zajmuje im to od pięciu do ośmiu godzin dziennie. Z kolei przedsiębiorcy pracujący jeszcze krócej to margines. Tylko 7 proc. właścicieli firm spędza w pracy mniej niż pięć godzin dziennie - czytamy w komunikacie.

Ankietowani przedsiębiorcy zgodnie przyznają, że gdyby nie korzystali z nowych technologii, ich dzień pracy jeszcze by się wydłużył. Dlatego 53 proc. ankietowanych używa w codziennej pracy co najmniej pięciu różnych programów komputerowych i aplikacji, 42 proc. - poniżej pięciu. Jakie narzędzia pozwalają im pracować krócej i efektywniej? Przede wszystkim pakiet MS Office. Wskazało go aż 74 proc. ankietowanych. Na dalszych miejscach znalazły się programy do księgowania i fakturowania (odpowiedziało tak 58 proc. badanych), wirtualny dysk (45 proc.), komunikatory (34 proc.), Google Analytics (28 proc.), Photoshop (26 proc.), programy do zarządzania magazynem (22 proc.), zasobami ludzkimi (20 proc.) oraz narzędzia do wysyłki newsletterów (13 proc.), podano również.

Polscy przedsiębiorcy coraz śmielej korzystają z nowych technologii. Używają ich na co dzień w procesach obsługi klienta, zarządzaniu pracownikami i projektami, ale także do unowocześniania swoich produktów czy usług. To bardzo pozytywny trend, pozwalający im lepiej kierować swoimi biznesami, poświęcać więcej czasu na rozwój - powiedziała dyrektor działu sprzedaży i marketingu w home.pl. Marta Puczyńska, cytowana w materiale.

PAP, MS