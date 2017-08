Już 88 proc. średnich i dużych polskich firm jest zainteresowanych pozadepozytowymi rozwiązaniami oszczędnościowo-inwestycyjnymi, wynika z ankiety przeprowadzonej wśród klientów korporacyjnych Banku Zachodniego WBK. 48 proc. zapytanych wskazało, że z innych narzędzi chce korzystać równolegle do depozytów, podczas gdy 40 proc. interesują tylko inne narzędzia

Wśród osób, które deklarują chęć skorzystania z rozwiązań pozadepozytowych, najwięcej (58 proc.) zadeklarowało zainteresowanie lokatą strukturyzowaną. W drugiej kolejności wskazano na strategię inwestycyjną dwuwalutową (50 proc.), w trzeciej - na obligacje (27 proc.). Na fundusze inwestycyjne chętnych było 25 proc. zapytanych, czytamy w komunikacie.

Taka hierarchia pożądanych rozwiązań najprawdopodobniej wynika z krótszego - wynoszącego już od jednego tygodnia - okresu inwestycji dla struktur i strategii inwestycyjnych dwuwalutowych niż w przypadku obligacji czy funduszy. Dla obligacji, w które klient inwestuje samodzielnie, żeby rentowność inwestycji była zbliżona do rentowności standardowego depozytu, ten okres to minimum dwa lata. W przypadku funduszy inwestycyjnych tzw. sugerowany minimalny horyzont inwestycyjny wynosi sześć miesięcy dla funduszy gotówkowych i pieniężnych oraz dwa lata dla funduszy obligacji skarbowych i korporacyjnych. Krótkie okresy inwestycyjne spełniają oczekiwania firm, które na ogół dążą do jak największej elastyczności w zarządzaniu płynnością i mogą w miarę szybko zamykać transakcje - powiedział Tomasz Górski z Zespołu Sprzedaży Produktów Inwestycyjnych w Departamencie Usług Skarbu BZ WBK, cytowany w komunikacie.