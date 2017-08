Konkluzja BAT weszła w życie 17 sierpnia br., od tej daty mamy 4 lata na modernizację 3/4 instalacji polskiego sektora energetycznego tak by dostosować wielkości limitów emisyjnych zgodnie z dyrektywą IPPC. Szacuje się, że koszt w skali całego sektora energetycznego wyniesie od 9 do 16 mld zł. - mówił w Wywiadzie Gospodarczym wPolsce.pl, Jędrzej Maśnicki ekspert Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej

Poseł Jacek Sasin ocenił, że taka komisja jest dzisiaj "najbardziej potrzebna, bo to największa afera finansowa jaka miała miejsce w Polsce po 1989 roku" .Jak dodał, skala wyłudzeń VAT-u za rządów koalicji PO-PSL dwukrotnie przekraczała średnią w Unii Europejskiej. Od marca 2016 r. w śledztwach co do wyłudzeń VAT zarzutami objęto 2172 osoby, a kwota narażeń i uszczupleń VAT im zarzucona sięga ponad 13,9 mld zł - mówił w ubiegłym tygodniu prokurator krajowy Bogdan Święczkowski