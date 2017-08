Ubezpieczyciel - Grupa Ubezpieczeniowa Europa - nawiązał współpracę z jednym z liderów sprzedaży energii elektrycznej w Polsce: ENERGĄ – OBRÓT SA. Obie firmy wprowadziły wspólną ofertę, która jest kierowana do przedsiębiorców i łączy ochronę ubezpieczeniową ze stałą ceną sprzedaży energii elektrycznej.

Choć w tym roku obyło się bez większych przerw w dostawach prądu z powodu wysokich temperatur, to takie sytuacje miały miejsce rok temu. W pierwszej połowie sierpnia 2015 splot niekorzystnych okoliczności spowodował spore problemy. Wówczas na wysoką temperaturę nałożył się bardzo niski poziom wody w rzekach, przez co chłodzone wodą rzeczną bloki musiały ograniczać produkcję. Niedobór energii wymusił wprowadzenie tzw. stopni zasilania. Gdyby miało do tego dojść ponownie, ograniczenia w dostawach mogłyby dotknąć blisko 8 tys. firm i instytucji.

Także dlatego, od jakiegoś czasu, firmy sprzedające energię elektryczną łączą oferty sprzedaży z ubezpieczycielami, jednak na ogół są to oferty dla klientów indywidualnych. Np. w ramach nowej oferty ENERGII OBRÓT i TU EUROPA, klienci biznesowi otrzymują stałą cenę sprzedaży energii elektrycznej oraz dodatkowo ubezpieczenie zapewniające dostęp do fachowców, którzy pozwolą przywrócić firmę do działania w przypadku awarii lub zdarzenia losowego.

- Przygotowana we współpracy z Grupą Ubezpieczeniową Europa oferta „Energiczni fachowcy” to tylko jedna z wielu propozycji, które aktualnie otrzymują klienci ENERGA-OBRÓT SA. Zapewnienie im komfortu i poczucia bezpieczeństwa to dla nas priorytet, wynikający bezpośrednio z przyjętej strategii firmy. Ochrona klientów przed następstwami awarii i zdarzeń losowych to pierwszy, ale nie jedyny krok w tym obszarze – mówi Dariusz Chrzanowski, wiceprezes zarządu ENERGA-OBRÓT SA.

Tym samym Energa wraz z TU Europa dołącza do takich tandemów, jak Enei z PZU – dla klientów indywidualnych oraz PGE Obrót z ubezpieczeniem mienia od LINK4 dla klientów indywidualnych. Ubezpieczenie w ENERGA OBRÓT nie ogranicza się tylko do obszarów związanych z dostawą prądu.

- Wybita szyba w sklepie, przepięcie, które unieruchamia warsztat samochodowy czy niedziałający komputer w biurze księgowym – te wszystkie wydarzenia stanowią dla przedsiębiorcy poważny problem. Wystarczy jeden telefon, by nasi fachowcy rozpoczęli działania w celu zdjęcia tego kłopotu z jego głowy i umożliwienia mu szybkiego powrotu do prowadzenia biznesu – mówi Jacek Wakulski, dyrektor Departamentu Programów Partnerskich w Grupie Ubezpieczeniowej Europa.

Oferta „Energiczni fachowcy” od ENERGA OBRÓT i TU Europa zapewnia dwa pakiety dla przedsiębiorców. Pierwszy: Wariant Standard, daje dostęp do usług wybranych fachowców (elektryk, hydraulik, dekarz, stolarz, ślusarz, szklarz, technik urządzeń alarmowych i domofonowych, gazowych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych). Z ich pomocy można skorzystać dwa razy w ciągu roku. Umożliwia także m.in. naprawę sprzętu komputerowego lub biurowego. Natomiast w wariancie Premium ubezpieczenie jest rozszerzone o dostęp do usług prawnych. Dodatkowo dzięki usłudze Informacji Prawnej przedsiębiorca otrzymuje nieograniczony dostęp do telefonicznych konsultacji prawnych z zakresu m.in. spraw cywilnoprawnych, administracyjnych, podatkowych czy prawa pracy.