Z powodu niezapowiedzianego strajku pracowników jednej z firm obsługi bagażowej na podbrukselskim lotnisku Zaventem występują we wtorek utrudnienia. Z informacji portu lotniczego wynika, że nie wszystkie bagaże są dostarczane do samolotów

Protest obsługi firmy Swissport rozpoczął się o godz. 7.15. W związku z tym opóźnionych jest wiele lotów. Brussels Airlines, największe linie lotnicze, jakie wykorzystują lotnisko Zaventem, poprosiły swoich pasażerów, by zjawiali się na lotnisku tylko z bagażem podręcznym.

Przedstawicielka strajkujących Sandra Langenus z socjalistycznego związku zawodowego powiedziała publicznemu nadawcy VRT, że pracownicy od dłuższego czasu są przeciążeni pracą. "Od tygodni znosimy strukturalny niedobór personelu. Wraz z rozpoczęciem się wielkiego szczytu letniego ludzie zaczęli to odczuwać i zdecydowali się sięgnąć po dostępne narzędzia" - podkreśliła Langenus.

Według belgijskich mediów wszyscy pracownicy Swissport, którzy są odpowiedzialni za załadunek i rozładunek bagaży, dołączyli do strajku. Biorąc pod uwagę, że firma ta obsługuje 60 proc. lotów z podbrukselskiego lotniska, zakłócenia są spore.

Port lotniczy zwrócił się do lądujących pasażerów, którzy nie mogą otrzymać swoich rzeczy, aby zgłosili to poprzez serwis zaginionego bagażu. Z procedury tej muszą korzystać wszyscy pasażerowie Brussels Airlines. Pasażerowie wylatujący, który nie mogą wysłać swojego bagażu do miejsca docelowego są proszeni o skontaktowanie się z lokalnym serwisem zaginionego bagażu.

Linia Brussels Airlines ściągnęła 30 dodatkowych pracowników, aby opanować sytuację, ale nie są oni w stanie zastąpić obsługi Swissport. Jednocześnie trwają rozmowy związków z zarządem lotniska, aby rozwiązać problem.

"Domagamy się, aby ci, którzy mają umowy w niepełnym wymiarze godzin, zostali zatrudnieni czasowo w pełnym wymiarze. Dodatkowo chcemy premii za ciężką pracę podczas sezonu letniego" - oświadczyła reprezentująca strajkujących Sandra Langenus.

Według mediów strajk wpłynął na działanie następujących linii lotniczych: Adria Airways, Aerofłot, Air Algerie, Air Arabia, Air Malta, Alitalia, Atlasjet, Austrian Airlines, Blue Air, Brussels Airlines, Bulgaria Air, Cobalt Air, Corendon i A1 Airways.

SzSz PAP