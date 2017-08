Z danych Eurostatu wynika, że Polska jest na pierwszym miejscu wśród największych gospodarek UE pod względem tempa wzrostu. Wśród wszystkich krajów unijnych jesteśmy na 4 miejscu. A może być jeszcze lepiej

Zdaniem Wiesława Janczyka, wiceministra finansów wiele wskazuje na to, że założony w ustawie budżetowej wzrost na poziomie 3,6 proc. PKB zostanie wykonany i przewyższony.

Wierzę w to głęboko, że zarówno ta pozycja będzie odzwierciedleniem dobrej kondycji polskiej gospodarki, jak również pozycja deficytu, jego wykonie. Przypomnę, że mamy zapisaną w ustawie budżetowej kwotę 59,3 mld na cały ten rok, a po półroczu nie mamy deficytu, tylko mamy nadwyżkę 5,9 mld – stwierdził.

Jak podkreślił, według danych Eurostatu Polska jest najszybciej rozwijającym się krajem w grupie dziesięciu największych gospodarek europejskich.

Wiceminister finansów zaznaczył, że jego zdaniem konsumpcja nie jest jedynym motorem napędzającym wzrost gospodarczy.

Janczyk uważa, że na te wyniki gospodarki pozytywnie reagują agencje ratingowe.

Przypomnijmy sobie co agencje jeszcze pół roku temu próbowały tutaj robić na naszym rynku, jak prognozowały, jak oceniały nasze działania. Dzisiaj przekonują się do tych działań, że one są bardzo pozytywne, że są wyważone, że przynoszą rezultaty, że przynoszą efekty - stwierdził.