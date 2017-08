Trzeba poczekać do czasu zakończenia pracy komisji ds. Amber Gold, żeby powołać komisję śledczą ws. wyłudzeń VAT-u - powiedział w środę w Radiu Dla Ciebie przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych Jacek Sasin (PiS)

Zapytany, czy jest przekonany, że komisja ws. VAT powinna powstać, Sasin odpowiedział, że "dojrzewa decyzja", aby taka komisja powstała.

Jednocześnie zaznaczył, że jest przeciwnikiem mnożenia komisji śledczych.

Jak zaznaczył, gdyby został przewodniczącym tej komisji, do złożenia zeznań wezwałby kierownictwo ministerstwa finansów z czasu rządów koalicji PO-PSL - przede wszystkim Jacka Rostowskiego oraz jego wiceministrów.

Zapytany, czy wezwałby wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który był w Radzie Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku, odpowiedział, że nie. "Rada Gospodarcza to pewnie szacowne ciało, ale to nie jest ciało wykonawcze" - dodał Sasin. "Ciałem wykonawczym jest ministerstwo finansów i podległe jemu służby, jest premier, jest rząd. Te osoby powinny przed komisją śledczą stanąć" - podkreślił.

Jak zaznaczył Sasin, w działaniu aparatu skarbowego, "indolencja była niesamowita". "Mamy chociażby raport NIK, który zanalizował działanie aparatu skarbowego w tym czasie. Wynika z niego, że ten aparat skarbowy - tak niezwykle skuteczny, jeśli chodzi o ściganie zwykłych obywateli albo małych firm, generujący wielkie kontrole - nagle się okazuje, że wobec tego procederu był całkowicie bezbronny" - powiedział poseł.

Przytoczył dane pokazujące, jak dużo pieniędzy z VAT "uciekało do kieszeni oszustów".

W 2007 r. to było ok. 7 mld zł - to była przyzwoita średnia, a nawet poniżej średniej europejskiej, bo oczywiste jest, że nigdy nie będzie 100 proc. - potem do 2010 utrzymywało się to na poziomie 10 mld, lekko rosło do 12 mld zł. I od 2013 r. następuje gwałtowne przyspieszenie. W 2013 to jest 20 mld zł niedoborów z VAT-u, w 2014 28 mld, a w 2015 r. to jest prawie 43 mld - poinformował Sasin.

Dopiero w 2015 r., czyli w roku wyborczym ministerstwo się obudziło i zaczęło przygotowywać pewne rozwiązania, tylko to było o wiele za późno - podkreślił poseł.