Przez wiele lat byliśmy okłamywani o "niewidzialnej ręce" rynku, o tym, że kapitał nie ma narodowości, że Polska nie potrafi zarządzać swoim majątkiem, że lepiej wyprzedawać państwowy majątek. To bzdury. Na tym polska gospodarka i polskie rodziny bardzo straciły. Przykładem było prywatyzowanie polskiej Telekomunikacji na rzecz państwowego podmiotu francuskiego czy prywatyzowanie Elektrociepłowni na rzecz francuskiego rządowego EDF - u- mówił w Wywiadzie Gospodarczym na antenie wPolsce.pl Maciej Małecki sekretarz stanu w KPRM, w rozmowie ze Stanisławem Koczotem zastępcą redaktora naczelnego Gazety Bankowej

Zgodnie z obietnicami wyborczymi stworzyliśmy całkiem nowy model biznesowy zarządzania spółkami skarbu państwa, a przede wszystkim zmieniliśmy podejście do majątku narodowego. Każda spółka skarbu państwa przeszła w zarządzanie do właściwego ministerstwa zgodnie z jej profilem biznesowym.

Podstawową zmianą jest wzmocniony nadzór, który przypisany jest do urzędu premiera i to on na podstawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem przekazuje ministrom prawa do wykonywania praw z akcji i koordynuje właściwe działania - dodał Małecki z KPRM.