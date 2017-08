Mieszkanie plus posłuży także poszkodowanym przez żywioł

Wśród kryteriów, zapisanych w programie Mieszkanie plus, znalazły się i takie, które umożliwiają pomoc poszkodowanym przez żywioły albo tym, których dom został zabrany np. pod budowę drogi - powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski

Jak mówił Żuchowski, zgodnie z ustawą są dwa „najważniejsze” kryteria przyznawania prawa do wynajmu mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus.

Pierwsze kryterium obejmuje te osoby, które ucierpiały wskutek żywiołu. Jest to szczególnie ważne w obecnym czasie z punktu widzenia obecnej sytuacji i działania niszczycielskiego żywiołu, który dotknął mieszkańców kilku województw naszego kraju. Mam nadzieję, że na terenach dotkniętych przez nawałnice we współpracy z samorządami i przedsiębiorcami uda się takie inwestycje wkrótce zrealizować - dodał.

Z kolei drugie kryterium dotyczy osób, które zostały wywłaszczone na cele publiczne. W drugim przypadku - jak tłumaczył - chodzi o osoby, które zostały wywłaszczone w wyniku budowy drogi, czy linii energetycznej. Podkreślił, że nie chodzi tu o ludzi dotkniętych reprywatyzacją.

Dzisiaj musimy czasami powiedzieć „Człowieku, budujemy drogę, musisz się wyprowadzić”. W takim przypadku proponujemy określoną kwotę pieniędzy odpowiadającą wartości nieruchomości i rekompensującą finansowo tę stratę. W wielu przypadkach oznacza to jednak oferowanie pozornie znacznych środków finansowych, przy jednoczesnym pozbawieniu źródła utrzymania (np. gospodarstwa rolnego). W konsekwencji prowadzi to do tego, że osoby wywłaszczone, w dłużej perspektywie czasowej, mogą mieć problemy z utrzymaniem dotychczasowego standardu życia, a w przypadku zużycia otrzymanych środków finansowych – ze znalezieniem źródła utrzymania – powiedział Żuchowski.