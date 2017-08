Solidarność europejska jest dziś złudzeniem. Dokąd zmierza Unia w czasie największego dotychczas kryzysu politycznego? Przyszłość projektu Wspólnej Europy to główny temat wrześniowej edycji „Gazety Bankowej”. Nowe wydanie najstarszego polskiego miesięcznika ekonomicznego w sprzedaży od czwartku 24 sierpnia.

„Zniekształcenie idei europejskiej, aroganckie forsowanie własnych interesów przez najsilniejsze państwa, wywoływanie kryzysów na własne życzenie oraz obrona status quo przez broniący swoich wpływów unijny establishment z Brukseli doprowadziły do największego kryzysu w historii wspólnot europejskich. Jego najgłośniejszym dotąd akordem jest Brexit” - pisze Konrad Kołodziejski w tekście „Europa na wirażu”.

Publicysta zauważa: „Ogromne dysproporcje gospodarcze i kapitałowe dzielące państwa Unii Europejskiej stanowią coraz częstsze źródło konfliktów, w których stroną zwycięską jest zazwyczaj strona silniejsza ekonomicznie. Stoi to w sprzeczności z intencjami twórców wspólnoty, którzy dostrzegali w solidarności państw europejskich, umiejętności osiągania kompromisu i wyrzekania się egoistycznych interesów gwarancję pokoju i trwałości Zjednoczonej Europy. Jak ta solidarność wygląda dziś w praktyce, możemy zaobserwować chociażby na przykładzie projektu Nord Stream 2” - stwierdza Konrad Kołodziejski.

Wątek znaczenia polityki energetycznej dla idei wspólnej Europy podnosi Jerzy Bielewicz w tekście „Energetyczny klucz do jedności”. Publicysta wskazuje, że „deklaracje Brukseli czy Berlina o zapewnieniu wszystkim państwom członkowskim UE bezpieczeństwa energetycznego pozostają w sprzeczności z konkretnymi decyzjami w sprawie gazociągów Nord Stream 2 i OPAL”. W związku z tym Polska powinna być zdeterminowana, by uczynić z naszego kraju hub gazowy, rozwijać dostawy LNG z USA i Kataru, otworzyć dostęp do złóż gazu z Norwegii nie tylko dla siebie, ale i krajów Europy Centralnej i Południowej. Wtedy budowa Nord Stream 2 przez Gazprom i firmy zachodnie może się okazać nieopłacalna i zostanie zaniechana. „Inicjatywa Trójmorza, krajów położonych między Bałtykiem, Adriatykiem a Morzem Czarnym, wspierana przez USA, szczególnie kooperacja regionu w dziedzinie energetyki, może uratować jedność Unii Europejskiej” - podkreśla Jerzy Bielewicz.

Ważna informacja pojawia się na łamach „Gazety Bankowej” w sprawie uszczelnienie systemu podatkowego i wojny o zablokowania wyłudzeń VAT. Rozmówcą dziennikarzy miesięcznika jest Paweł Gruza, wiceminister finansów odpowiedzialny w resorcie za ten obszar. W rozmowie z Maciejem Wośko i Stanisławem Koczotem wiceminister deklaruje:

„Naszym celem jest doprowadzenie do tego, żeby ci nieuczciwi ludzie przyjeżdżający do Polski z państw, które ich wypchnęły, np. z Czech czy Słowacji, teraz od nas wyjechali. Sprowadziły ich do nas mechanizmy, które wynajdują najsłabsze ogniwa, czyli jurysdykcje najgorzej chronione przed wyłudzeniami VAT”. Zapytany: „Czy już przestaliśmy być najsłabszym ogniwem czy jeszcze nie?”, Gruza odpowiada: „Jesteśmy w trakcie procesu legislacyjnego bardzo ważnych ustaw. Jeżeli te zmiany uda się przeprowadzić do końca, nastąpi efekt lawiny i możemy się spodziewać bardzo dobrych rezultatów budżetowych”. „Kiedy staniemy się mocnym ogniwem?” - dociskają dziennikarze. „Nie chcę zapeszać, ale możemy mówić o perspektywie półrocznej” - ujawnia Gruza. To tylko jeden z wątków tego ważnego wywiadu, w którym jest mowa też o tym, czy dojdzie do stworzenia w Polsce ustaw podatkowych od podstaw, o niuansach tworzenia reguł prawa podatkowego, o tym, jak fiskus „wymusza” przepisami technologiczną rewolucję w firmach.

W specjalnym raporcie „Gazeta Bankowa” podsumowuje dekadę istnienia NewConnect, parkietu dla mikro- i małych spółek, zorganizowanego i prowadzonego przez GPW poza rynkiem regulowanym jako parkiet alternatywny. „Początkowe pięć lat to dynamiczny rozwój, po którym konieczne były reformy lat 2012 oraz 2016. Efekt? Tempo wzrostu spadło, ale też poprawiło się bezpieczeństwo obrotu. Dziś przyszłość »małej giełdy« zapowiada się równie ciekawie jak przeszłość”– pisze Piotr Rosik w tekście „Czasem słońce, czasem deszcz”. Publicysta zauważa, że NewConnect u nas nierzadko krytykowany za jakość oferty na świecie, ma bardzo dobre recenzje i jest traktowany jako rodzaj wzorca.

W najnowszym numerze „Gazety Bankowej” przeczytamy także o ofensywie polskich firm na rynki azjatyckie, o chmurze, która zmienia postać biznesu, o tym, dlaczego luksus kocha dzieci, kto, gdzie i za ile kupuje w Polsce najdroższe mieszkania i domy oraz czy setki milionów za brazylijskiego futbolistę to dobra inwestycja dla kuwejckich szejków?

