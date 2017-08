Kolejne ulgi podatkowe dla samorządów

Rejony dotknięte przez nawałnice potrzebują kolejnych zmian w prawie, również w podatkach, oraz dodatkowych pieniędzy – między innymi na zniszczone parki

Zmianę przepisów podatkowych tak, by osoby korzystające z pomocy Lasów Państwowych przy usuwaniu skutków nawałnic w lasach prywatnych były z zwolnione z podatku z tym związanego oraz utworzenie programu wsparcia odbudowy parków - zapowiedziała premier Beata Szydło.

Premier wzięła udział w Gostyniu (woj. wielkopolskie) w posiedzeniu wojewódzkiego sztabu antykryzysowego ws. sytuacji po nawałnicach, które ponad tydzień temu przeszły nad regionem i częścią kraju.

Państwo działa, państwo pomaga, a teraz państwo przystępuje do odbudowy tego, co zostało zniszczone. Zadaniem, które absorbuje nas najbardziej to jest oczywiście jeszcze usuwanie skutków tej nawałnicy, ale mogę powiedzieć, że tutaj w województwie wielkopolskim sytuacja wygląda bardzo dobrze, wszyscy mają już prąd, usuwane są zatory z dróg, drogi są przejezdne. W tej chwili jeszcze te prace będą trwały, ale nie ma już zagrożenia i to jest najważniejsze - powiedziała Szydło.