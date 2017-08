Branża meblarska tonie w długach

Wartość zadłużenia branży wzrosła w ciągu ostatnich czterech lat o blisko 60 mln zł. Swoich zobowiązań nie spłaca w terminie co szósty producent mebli w Polsce. Branża jest winna m.in. gminom, bankom, koncernom energetycznym w sumie 108,6 mln zł. - wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej

Choć branża ta jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów polskiego przemysłu, to - jak podkreślili autorzy raportu

Najbardziej zadłużone są firmy z województw: mazowieckiego i wielkopolskiego - w każdym z nich łączna wartość długów przekracza 13 mln zł. Kolejne trzy miejsca, z długami w granicach 9-10 mln zł, zajmują przedsiębiorcy z województw: łódzkiego, dolnośląskiego i śląskiego. Najwięcej zadłużonych firm działa na Mazowszu (633), w Wielkopolsce (564) i na Śląsku (433).

Przeciętne zadłużenie firmy meblarskiej zarejestrowanej w KRD sięga 25,5 tys. zł. Długi rekordzistów przekraczają jednak milion złotych.

Z ogólnej sumy zadłużenia w wysokości 108,6 mln zł blisko 57 proc. (61,8 mln zł) przypada na banki i firmy leasingowe oraz fundusze sekurytyzacyjne i firmy windykacyjne, które odkupiły długi od pierwotnych wierzycieli, najczęściej z sektora finansowego.

Na kolejnych pozycjach znajduje się handel (17,47 mln zł) oraz przemysł (11,04 mln zł). Meblarze zalegają też z opłatami za wynajem biur i hal; nie płacą faktur za transport, rachunków za telefon, prąd, wodę i gaz.

To, co może cieszyć, to fakt, że liczba meblarzy-dłużników od dwóch lat utrzymuje się na stabilnym poziomie: w 2016 było ich 4241, a w 2017 - 4258. Może to wróżyć pewną stabilizację finansową w kolejnych latach, jeśli przyrost łącznej wartości długu nie będzie zbyt duży - uważa cytowany w raporcie prezes KRD Adam Łącki.