Zakup Iberdroli Renovables Polska, przez Energę w latach 2012-2013, był decyzją polityczną – mówi Daniel Obajtek, prezes Energii w rozmowie z Maciejem Wośko, redaktorem naczelnym „Gazety Bankowej” w „Wywiadzie Gospodarczym” w Telewizji wPolsce.pl.

Prezes Energii odniósł się do informacji zawartej w artykule z tygodnika „Sieci” o podejrzanej transakcji zakupu w latach 2012-2013 Iberdrola Polska, spółki zależnej od hiszpańskiego koncernu.

I jak dodał, decyzja o tej transakcji, która kosztowała powyżej 2 mld zł i to była na pewno decyzja polityczna. Nikt nie podejmuje takiej decyzji, bez zgody właściciela czyli ministerstwa skarbu, musiała być zgoda polityczna na tego typu transakcję. Prezes, jak czytamy w tygodniku, był zmuszony to podpisać.

Ta sprawa jest badana od 2013 r. i to jest skandal, że trwa to tak długo. (…) Przeanalizowaliśmy całą sprawę przez naszych ekspertów, złożyliśmy wniosek o zmianę prokuratury i objęcie nadzorem przez prokuratury krajowej – mówił prezes Energii.

Dodał, że ta transakcja była zawyżona, szacujemy, że na około 350 mln zł i – jak mówił - była oderwana od wartości tych farm. Dodał, że od samego początku było wiadomo, że to do niczego się nie przyda.

Prezes Energii odniósł się także do ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, mówiąc, że dobrze się stało, że przyjęła taką formę.

Dodał, że mamy cenę rynkową, dlaczego mamy sztucznie utrzymywać jakieś ceny – mówił.

I dodał, że spółka będzie miała z tego tytułu korzyści w wysokości 150 mln zł rocznie.

Dobrze ocenił pracę służb likwidujących skutki ostatnich nawałnic.

Nie tylko stracili prąd ale i dobytek naszego życia, zaangażowaliśmy się błyskawicznie, w pierwszy dzień ściągnęliśmy 240 brygad, uszkodzenia to było ok. 8 tys. stacji. To nie dotyczyło jednego powiatu, to była duża skala, musieliśmy odbudować ok. 100 km linii.