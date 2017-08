Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec lipca 2017 r. wyniosła 7,1 proc. czyli pozostała na poziomie czerwcowego wskaźnika - poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Zarówno stopa bezrobocia, jak i liczba osób pozostających bez pracy, znajdują się obecnie na historycznie niskich poziomach.

Jak ocenia Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, w ostatnich latach lipiec był tym miesiącem, kiedy stopa bezrobocia spadała, i to pomimo gorszej niż obecnie koniunktury.

Dotarcie w te „okolice” zaczyna rodzić jednak coraz większe napięcia na rynku pracy. Obecni bezrobotni należą bowiem już najprawdopodobniej w dużej mierze albo do takiej grupy osób, która ze swoimi kwalifikacjami nie jest dopasowana do potrzeb rynku pracy, albo do takiej grupy, która z jakiś powodów nie jest zainteresowana znalezieniem pracy. To oznacza, że mimo zgłaszanej przez pracodawców dużej ilości ofert pracy, mają oni problem ze znalezieniem pracowników – ocenia Monika Kurtek główna ekonomistka Banku Pocztowego.