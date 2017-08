Nowe zamówienia w przemyśle w lipcu wzrosły w ujęciu rocznym o 11,1 proc.,po wzroście o 15,7 proc. rok do roku w poprzednim miesiącu - poinformował w czwartek GUS.

W ujęciu miesięcznym zamówienia spadły o 18,2 proc. w porównaniu ze wzrostem o 11,4 proc. w poprzednim miesiącu.

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w lipcu w ujęciu rok do roku wzrosły o 6,3 proc. po wzroście o 15,8 proc. rok do roku w poprzednim miesiącu - podał GUS. Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym spadły o 20,7 proc. Przed miesiącem zamówienia na eksport wzrosły o 11,0 proc. miesiąc do miesiąca.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

Na podst. PAP