Ministerstwo Cyfryzacji nie ograniczy wolności słowa

Ministerstwo Cyfryzacji nie pracuje nad regulacjami, które w jakikolwiek sposób mogłyby zagrozić wolności słowa w internecie - poinformował w czwartek PAP Karol Manys rzecznik prasowy Ministerstwa Cyfryzacji.

Czwartkowa Gazeta Wyborcza napisała, że rząd szykuje przepisy do walki z nieprawdziwymi informacjami w internecie i dzięki temu łatwiej zniszczy wydawców, zabierze niezależność Facebookowi i odda władzę nad internetem podległym sobie urzędnikom.

Cytowana przez Gazetę Wyborczą Gabriela Bar z kancelarii prawnej Szostek_Bar i Partnerzy, powiedziała, że „wbrew intencjom nowelizacja prawa w takim kształcie nie ma na celu ochrony wolności słowa, ale przeciwnie - jej ograniczenie”.

Dokument, na który powołuje się Gazeta Wyborcza to nie projekt ustawy, ale materiał roboczy, będący podsumowaniem spotkań w Ministerstwie Cyfryzacji. Jest to jedynie zbiór pomysłów i podstawa do dalszej dyskusji - powiedział PAP Manys.

Zależy nam, żeby w gronie wszystkich zainteresowanych stron wypracować rozwiązania, które będą w jak największym stopniu satysfakcjonujące dla wszystkich. Przede wszystkim w kwestiach związanych z celowo rozpowszechnianymi nieprawdziwymi informacjami, czy blokowaniem kont ze względu na przekonania lub określone wypowiedzi. Nikt nie ma zamiaru ograniczać wolności w internecie, a wręcz przeciwnie - chcemy by internauci i wydawcy mieli prawnie zagwarantowaną swobodę wypowiedzi przy jednoczesnym poszanowaniu ich praw w sieci - dodaje.