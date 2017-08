Projekt ustawy budżetowej na 2018 r. zakłada, że deficyt budżetu państwa nie może przekroczyć 41,5 mld zł - podał Dziennik Gazeta Prawna, powołując się na nieoficjalne informacje.

Wpływy z VAT mają być kilkanaście procent wyższe niż zaplanowane na ten rok 143,5 mld zł.

Wstępny projekt budżetu na przyszły rok ma omawiać na czwartkowym posiedzeniu rząd. Jak informuje DGP, dziura w kasie państwa nie będzie mogła być w 2018 r. wyższa niż 41,5 mld zł, a to o blisko 30 proc. niższy deficyt niż zaplanowano na ten rok.

Według gazety będzie to najniższy deficyt jaki minister finansów zaplanował od 2012 r., kiedy do ustawy wpisano go na poziomie prawie 35 mld zł.

Na podst. PAP