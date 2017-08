Wojciech Wardacki – prezes Grupy Azoty – ma zwyczaj zaczynać dzień od lektury newsów jeszcze przed poranną kawą. Dzisiejszą prezentację wyników na GPW zaczął od wyznania, że tytuł na jednym z portali zastąpił mu kawę. "Grupa Azoty z niewielką poprawą wyników” - tak jeden z portali ocenił wyniki Grupy, które Wardacki miał dopiero zaprezentować. Najpierw myślałem, że to o innej firmie. Na szczęście tytuł zaprzeczał treści artykułu – skomentował Wardacki.

Faktycznie, jeśli spojrzeć na coraz trudniejszy rynek i wcześniejsze wyniki, może być zadowolony. Pierwsza połowa roku dla grupy Azoty to przychody na poziomie 4,87 mld zł (wzrost o 5 proc. r/r.), EBITDA 714 mln zł (więcej o prawie 3 proc. r/r), zysk netto 378 mln zł (wzrost o 7 proc. r/r). W analogicznym okresie zeszłego roku dynamika była ujemna.

Wyniki są zdecydowanie lepsze niż w 2016r. – skomentował Wardacki - 714 milionów to ogromna różnica. Na pewno powodem jest wpływ dynamicznie rozwijającego się segmentu tworzyw w Europie. EBITDA byłaby jeszcze lepsza, ale wynik zaniżyły odpisy aktualizujące wartość majątku "Puławy" w Chorzowie. Jest to zmiana profilu projektowanej elektrowni w Puławach - dodał.

Rewelacyjne pigmenty

Wyjątkowo pozytywny wpływ na wyniki miały wysokie marże pigmentów w segmencie chemii. To efekt wzrostu gospodarczego w przemyśle i budownictwie. Ale sama koniunktura bez sporych zmian w zarządzaniu nic by nie wskórała.

Pigmenty, również biel w Policach, przynosiła ogromne straty i był to biznes przeznaczony do zamknięcia. Gdy objąłem stanowisko i zobaczyłem wyniki podjąłem natychmiast decyzję o zmianie kadry w Policach i efekty są widoczne. Moim zdaniem teraz jest to biznes, który będzie mocnym elementem całej grupy – skomentował Wardacki.

Kluczowe czynniki wyniku

Kluczowy wpływ na wyniki Grupy Azoty w pierwszym półroczu 2017 miały:

Wysoki popyt na produkty tworzywowe będący źródłem wysokich delt poliamid – benzen;

Utrzymująca się koniunktura w przemyśle i budownictwie wpływająca na znaczącą poprawę w Pigmentach;

Wyższe poziomy cen gazu wpływające na wyniki segmentu Nawozów;

Rosnąca konkurencja w segmencie nawozów saletrzanych;

Wzrost cen propylenu wpływający na obniżenie marż alkoholi OXO.

Pozytywny wpływ na wyniki miał segment tworzyw (743 mln zł vs 571 mln zł rok wcześniej) oraz Chemii (1,264 mld zł vs 1,128 mld zł rok wcześniej), a negatywny segment Nawozów-Agro (2,673 mld zł vs 2,742 mld zł rok wcześniej). Nawozy-Agro są największym segmentem w strukturze przychodów. Nawozy są kołem zamachowym biznesu Grupy z 55 proc. udziałem w strukturze przychodów. Dlatego spadek o 3 procent jest tu znaczący kosztowo.

„Osłabienie” w segmencie nawozów jest widoczne od dłuższego czasu. Wynika on ze wzrostu cen gazu o 20 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Produkcja nawozu to zużycie sporej ilości gazu i to wpłynęło znacząco na nasze wyniki – skomentował Paweł Łapiński, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty.

Dlatego coraz bardziej konkurencyjny rynek nawozów oraz wyższe ceny gazu wymusiły aktualizację strategii 2013-2020, co stało się jednym z kluczowych wydarzeń w pierwszym półroczu w Spółce. Zmieniające się warunki wymusiły weryfikację wielu założeń. Zmiany przeprowadzono w porozumieniu w zarządami poszczególnych spółek.

Inwestycje

Planowany CAPEX (wydatki na inwestycje) w 2017 ma być zrealizowany na poziomie 1,3 mld zł. Władze spółki określają, że starają się dzielić akcenty w sposób zrównoważony. Szczególnie ważne jest nowe centrum badawczo-rozwojowe w Tarnowie i nowa elektrociepłownia w Kędzierzynie-Koźlu. Kędzierzyn będzie miejscem zgazowania węgla. Inwestycje zrealizowano w tym roku ogółem na kwotę 501 mln zł.

Oszczędności w kosztach

GK Azoty zaoszczędziła 30 mln zł na samych kosztach stałych. To efekt "sprzątania" w firmie po poprzednikach. Grupa zmieniła też zasady współpracy z wykonawcami i podwykonawcami. Obecnie w spółkach grupy wszystkie wydatki na produkty i usługi na kwotę pow. 3 tysięcy zł muszą być zamawiane przez internetową platformę zakupową. Z tego miejsca składam apel: każdy podmiot, który chciałby nawiązać z nami współpracę, zapraszam do rejestracji w tym systemie. – zachęca Wardacki.

MW