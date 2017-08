Poprawa wyników Grupy Gobarto

W I półroczu 2017 roku Grupa Gobarto wypracowała 21,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy przychodach w wysokości 847,8 mln zł. Zysk operacyjny Grupy wyniósł ponad 30 mln zł, a zysk EBITDA 43,2 mln zł – poinformowała Grupa w komunikacie.

Jak informuje Grupa, segmentem, który miał największy wpływ na poprawę wyników było mięso i wędliny reprezentowany przez spółkę Gobarto S.A. Jego przychody wyniosły 810,4 mln zł wzrost w porównaniu do tego samego okresu przed rokiem o 31,6 proc., a zysk operacyjny 15,1 mln zł (wzrost o ponad 120 proc.). W tym czasie EBITDA osiągnęła wartość 22,3 mln zł (wzrost o 68,9 proc.).

W ostatnich miesiącach skupiliśmy się na realizacji założonej strategii rozwoju. Cały czas intensywnie poszukujemy nowych rynków zbytu, dzięki czemu utrzymaliśmy wysoką dynamikę wzrostu przychodów eksportowych mimo zamknięcia rynków azjatyckich oraz embarga do Rosji, Kazachstanu czy Białorusi. W dalszym ciągu strategicznymi obszarami działalności Grupy pozostają ubój wieprzowiny oraz rozwój produkcji zwierzęcej. Poprawa koniunktury na rynku trzody chlewnej znacząco ułatwia nam realizację tych celów – mówi Dariusz Formela, Prezes Zarządu Gobarto S.A.

Jak czytamy w komunikacie, w drugim kwartale, a w efekcie całym pierwszym półroczu 2017 r. nastąpił znaczący wzrost cen trzody chlewnej, co było spowodowane ograniczeniem produkcji unijnej i dużym popytem na polską wieprzowinę, zarówno ze strony krajów członkowskich, jak i spoza UE. W czerwcu tego roku za 1 kg żywca wieprzowego producenci uzyskiwali średnio 5,61 zł, czyli o 15 proc. więcej niż w czerwcu 2016 roku. Eksperci przewidują, że z uwagi na sezonowe zmiany relacji podaży do popytu do końca tego roku utrzyma się trend wzrostowy, choć w ostatnim kwartale może on nieznacznie wyhamować. Utrzyma się również dotychczasowy poziom spożycia wieprzowiny, dzięki dalszej poprawie dochodowej ludności.

Grupa podała, że przychody z eksportu w opisywanym okresie wyniosły 120,5 mln zł, czyli o 46,4 proc. więcej.