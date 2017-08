Rząd nie zgodzi się na narzucenie kwot relokacji

Rząd pod moim kierownictwem nigdy nie zgodzi się na przyjęcie i narzucenie przez UE kwot relokacji migrantów - oświadczyła w czwartek premier Beata Szydło. Podkreśliła, że polityka migracyjna jest wewnętrzną sprawą krajów UE. „Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo” - dodała.

Szydło była pytana w Telewizji Republika o to, czy nie obawia się, że Unia Europejska narzuci Polsce przyjęcie imigrantów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

„Polski rząd pod moim kierownictwem nigdy nie zgodzi się na przyjęcie i narzucenie sobie kwot relokacji, nigdy nie zgodzimy się na przyjęcie wbrew woli rządu migrantów (…) Polityka migracyjna jest wewnętrzną sprawą krajów członkowskich i nikt nie może nam jej narzucać - mówiła szefowa rządu. „Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo” - dodała.

W jej ocenie system relokacji imigrantów stworzony przez Unię Europejską jest nieskuteczny.

„Ten system relokacji obowiązuje do końca września. Potem będzie dyskusja i praca nad nowymi rozwiązaniami. My na pewno nie zgodzimy się, i myślę, że Węgrzy również nie zgodzą się na to, żeby narzucono nam cokolwiek siłą” - zaznaczyła premier.

Szydło została też spytana, czy „były sygnały o zagrożeniu w Polsce ze strony imigrantów„. „Cały czas monitorujemy sytuację i służby działają, bo to, że jesteśmy krajem bezpiecznym i mówimy, że w tej chwili nie ma w Polsce zagrożeń terrorystycznych, to nie znaczy, że nie musimy się zabezpieczać i czuwać” - odparła.

Jej zdaniem napływ imigrantów spowodował uaktywnienie się również tych terrorystów, którzy już wcześniej przebywali w Europie. „Ci, którzy chcą zniszczyć ład europejski, wykorzystują tę sytuację” - dodała.

Szydło podkreśliła, że Polska jest bezpieczna oraz przypomniała, że na czwartkowym posiedzeniu rządu przyjęto wstępny projekt budżetu na 2018 rok, który zakłada m.in. dofinansowanie Straży Granicznej. „Cały czas prowadzimy modernizację służb mundurowych” - podkreśliła.

Pytana, czy nie obawia się, że postawa Polski wobec przyjmowania imigrantów spowoduje „eskalację konfliktu z Komisją Europejską„, oceniła, że Polska prezentuje w tej kwestii „podejście zdroworozsądkowe„. Jej zdaniem, niektóre kraje członkowskie Unii Europejskiej „ulegają poprawności politycznej”. „Myślę, że jest to też wyraz bezradności i braku pomysłu na to, jak odwrócić coś, co sami przywódcy europejscy spowodowali” - dodała.

Według Szydło będą „naciski” na Polskę ws. imigrantów. „Proszę mi wierzyć, że Polska sobie poradzi. Jesteśmy takim samym krajem członkowskim jak pozostałe. Mamy takie same prawa (…) Będziemy swoje racje przedstawiać” - zapewniła premier. „Myślę, że przywódcy europejscy w duchu przyznają nam rację. Oni oczywiście pod presją silniejszych wolą udawać, że jest inaczej (…), wolą się poddawać. My się poddawać nie będziemy” - oświadczyła szefowa rządu.

