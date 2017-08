Giełdowy gigant ma problemy z VAT

Eurocash poinformował, że padł ofiarą oszustów, wyłudzających VAT. Chodzi o ogromne pieniądze, które mocno obniżą zysk spółki

Notowany na GPW Eurocash, którego wartość rynkowa to 5 mld zł, poinformował, że po zbadaniu rozliczeń VAT w grupie okazało się, że spółka padła ofiarą oszustów podatkowych.

W związku z powyższym Eurocash może być zobowiązany do zwrotu Skarbowi Państwa podatku VAT. Zgodnie z szacunkiem zarządu kwota zwrotu może wynieść 121, 45 mln zł – czytamy w komunikacie.

Wprawdzie spółka była w stanie część zobowiązań z tytułu wyłudzonego VAT skompensować nadpłaconym podatkiem dochodowym, ale i tak kwota, jaka pozostała do zapłaty, przyprawia o zawrót głowy.

W konsekwencji, spółka uiściła na rachunek bankowy Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu kwotę 95,74 mln zł tytułem zabezpieczenia zapłaty ewentualnego zobowiązania w podatku VAT – informuje Eurocash.

Taka kwota nie wpłynie na wysokość dywidendy ani – jak czytamy w informacji – nie powinna mieć wpływu na normalną działalność spółki, ale może mieć istotny negatywny wpływ na wynik.

Negatywny wpływ na zysk netto spółki w 2017 r. wynosi 114,4 mln zł (0,82 zł na akcję) – informuje Eurocash.

Jak wynika z komunikatu, spółka nie brała udziału w karuzeli Vat-owskiej, tylko padła ofiarą oszustów z zewnątrz.

Przeprowadzona przez zarząd analiza jego wyników wskazuje na to, iż Eurocash była wykorzystywana w mechanizmie wyłudzania VAT przez grupę podmiotów zewnętrznych w transakcjach dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – informuje spółka.

„Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów” to termin oznaczający eksport do jednego z krajów unijnych lub import z UE. Oznacza to, że albo oszuści nie płacili VAT od towaru, który następnie sprzedawali Eurocashowi, albo sprzedawali spółce produkty, które wcześniej fikcyjnie wyeksportowali, aby uzyskać nienależny zwrot podatku. Przypomnijmy, że Eurocash zajmuje się hurtowym handlem artykułami żywnościowymi, chemią gospodarczą i innymi towarami szybkozbywalnymi.

Eurocash poinformował, że złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie wyłudzeń VAT.