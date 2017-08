Czarnecki mocno o donosie Budki na Polskę

Ryszard Czarnecki ostro ocenił donos posła PO na Polskę do niemieckich mediów

Donoszenie na Polskę do obcych mediów to świństwo – powiedział Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, w piątek w TVP Info.

Były minister sprawiedliwości i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka udzielił niemieckiej gazecie „Die Zeit” obszernego wywiadu, w którym wzywa Unię Europejską do zastosowania ultimatum wobec Polski. Budka powiedział, że „Unia Europejska musi pokazać bezwzględność, ale jednocześnie dać do zrozumienia, że nie jest ona skierowana przeciwko Polakom, tylko przeciwko rządowi”.

Odnosząc się do słów Budki, który stwierdził, że obniżenie wieku emerytalnego i program 500 plus, to reformy niemożliwe do sfinansowania w dłuższej perspektywie, Czarnecki oświadczył, że Platforma mówi zupełnie co innego do Polaków a zupełnie co innego „w wersji eksportowej”.

Myślę, że Polacy ten wywiad zapamiętają. PO chce skasować program 500 plus a to jest duży zastrzyk finansowy dla wielu rodzin - wskazywał polityk PiS.

Wielu komentatorów zwróciło uwagę, że PO w kraju mówi o tym, że chce rozszerzenia programu 500+ na pierwsze dziecko, co mniej więcej podwoiłoby koszty tego programu, a za granicą twierdzi, że nawet programu w obecnej wersji nie da się sfinansować.