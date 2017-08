5,5 tys. ton żywności dla najuboższych w lubelskiem

Ponad 5,5 tys. ton żywności trafiło do najuboższych w województwie lubelskim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) - poinformował lubelski urząd wojewódzki.

Głównym celem Programu jest wspieranie osób doświadczających najgłębszego ubóstwa poprzez udzielanie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Jak informuje urząd, na terenie województwa lubelskiego rozdysponowano ok. 5.510 ton żywności, z czego większość ok. 5.200 ton pochodziła z magazynów znajdujących się na terenie województwa lubelskiego, a ok. 300 ton pochodziło z magazynów znajdujących się na terenie innych województw. Wartość pomocy żywnościowej w Podprogramie 2016 rozdystrybuowanej na terenie województwa lubelskiego wynosi 25.084.843,37 zł.

Dobro mieszkańców jest naszą powinnością i najwyższym prawem. Zdajemy sobie sprawę że w bardzo szybko i dynamicznie zmieniającym się świecie powstają pewne nieścisłości polegające na tym że nie wszyscy są w stanie poradzić sobie z różnych względów, zarówno ze względów ekonomicznych jak i innych często niezależnych od siebie. Ten program ma za zadanie pomóc osobom, które są wykluczone lub w inny sposób znalazły się w sytuacji, która powoduje konieczność wsparcia. Województwo lubelskie jest jednym z tych które w największym stopniu korzystają z tego programu, na 213 gmin z terenu województwa lubelskiego, w tym programie uczestniczy 208 gmin. – powiedział wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

Jak dodał program ma zasięg europejski i korzysta z niego większość krajów Unii Europejskiej. W Polsce natomiast, po wprowadzeniu rządowego programu 500+, liczba jego beneficjentów zmniejszyła się znacząco.