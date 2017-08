Dobre rekomendacje dla Pekao i Aliora z Grupy PZU

Trwa dobra passa banków należących do Grupy PZU. Pekao SA z dobrymi rekomendacjami od analityków JP Morgan, PKO BP, Trigon oraz Erste Banku. Alior Bank chwalą analitycy Morgan Stanley, Societe Generale, oraz Domu Maklersiego BOŚ Banku. Eksperci oczekują przełożenia dobrych wyników na dywidendy Pekao SA i spodziewają się dużych wzrostów Alior Banku.

Na dobre wyniki finansowe Alior Banku po drugim kwartale br. Wskazują analitycy Societe Generale w sierpniowym raporcie, w tym m.in. na zysk w wysokości 100 mln zł (konsensus rynkowy 94 mln zł), co potwierdza plany zarządu utrzymania strategicznych celów do 2020. Według analityków kontynuacja strategii na lata 2017-2020 przez zarząd banku powinna być dobrym sygnałem dla inwestorów, podobnie jak koncentracja na długoterminowym planowaniu kapitałowym oraz zyskowności. Analiza podkreśla również, że model „cyfrowego buntownika” [z ang. „business challengera” - przyp. red.] jest przekonujący i Alior Bank ma potencjał, by podtrzymać obecną wzrostową tendencję. W efekcie Societe Generale podwyższyło cenę docelową za akcje banku.

Równie pozytywnie w swym najnowszym raporcie wypowiadają się analitycy Morgan Stanley. Wskazują duży potencjał wzrostu banku. Wyceniając Alior Bank na bazie wskaźnika zwrotu z kapitału własnego w 2019 r. wartość akcji może wzrosnąć o 23%, natomiast biorąc pod uwagę ROE w 2020 r. – o 41%.

Wycenę akcji Alior Banku podnieśli także analitycy DM BOŚ – cena docelowa 75,2 zł. Według ekspertów wyniki finansowe Alior Banku za drugi kwartał br. są dobre. Zysk banku wyniósł 100 mln zł, czyli więcej niż oczekiwania rynkowe. W sierpniowym raporcie eksperci wskazują, że Alior Bank znajduje się na dobrej pozycji, by generować zyski z fuzji z Bankiem BPH. Ponadto bank działa i zwiększa aktywność w wysokomarżowych segmentach dzięki efektywnej sprzedaży produktów. W opinii analityków nowy zarząd wydaje się być dobrze przygotowany do osiągania celów strategicznych. Wypowiedzi zarządu podczas ogłoszenia wyników finansowych za drugi kwartał br. dotyczące skoncentrowania się na jak najszybszym osiągnięciu ROE na poziomie 14%, potwierdzenie celów strategicznych banku do roku 2020 oraz zarządzaniu pozycją kapitałową zostały odebrane bardzo pozytywnie.

Według ekspertów Morgan Stanley strategiczne cele banku, czyli osiągnięcie do 2020 r. ROE na poziomie 14 proc., obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do poziomu 39 proc. oraz utrzymanie marży odsetkowej netto (NIM) w okolicach 4,5% przy kosztach ryzyka na poziomie 1,7% są osiągalne. Analitycy wskazują również na duży potencjał Alior Banku do utrzymania pozycji „buntownika” na polskim rynku bankowym dzięki posiadanym kompetencjom i odpowiedniemu zawansowaniu technologicznemu. Według nich bank w sektorze wyróżnia m.in. umiejętność współpracy i kultura innowacji.

Ostatnio Alior zbiera dużo pozytywnych rekomendacji, zwłaszcza ze względu na dobre wyniki odsetkowo-prowizyjne – mówi Andrzej Domański z zarządu Eques Investment TFI SA. Osobiście cieszy mnie, że bank chce rosnąć, ale nie za wszelką cenę. Chęć wykazania wzrostów za wszelką cenę jakiegoś banku prowadziłaby do wojny cenowej, tymczasem Alior Bank nadal jest jednym z najtańszych banków i chce pokazać wzrost w tych segmentach, które przynoszą mu największą rentowność. Zarząd, jak widać, chce skupić się na rentowności biznesu, co jest dobrą wróżbą na przyszłość – dodaje Domański.

Analitycy Morgan Stanley pozytywnie ocenili również drugi bank, którego większościowym udziałowcem jest Grupa PZU – Pekao SA. W raporcie wskazali m.in. na: przewidywany w 2018 r. solidny wzrost akcji kredytowej na poziomie 8%, efektywne zarządzanie ryzykiem, a także wysoki i atrakcyjny poziom wypłacanej dywidendy. Po ogłoszeniu wyników finansowych banku za drugi kwartał br. analitycy innych instytucji podkreślają również silną pozycję kapitałową Pekao SA, poprawę przychodów operacyjnych, a także dobry wynik odsetkowy. Bank Pekao SA uzyskał pozytywne rekomendacje od analityków PKO BP (trzymaj, cena docelowa 140 zł), JP Morgan (przeważaj , cena docelowa 147,4 zł), Vestor (akumuluj, cena docelowa 140 zł, Trigon (trzymaj, cena docelowa 147,1 zł) oraz Erste (akumuluj, cena docelowa 151,6 zł). Analitycy rynku oczekują, że dobre wyniki banku przełożą się na wysoki poziom wypłacanej dywidendy z zysku za 2017 r. sięgający nawet 100%. Duże nadzieje pokładane są również w zapowiadanej przez zarząd nowej strategii, która ma zostać ogłoszona w listopadzie 2017 r. Zgodnie z zapowiedziami ma być ona nastawiona na rozwój bankowości detalicznej i mocniejsze wejście w sektor MŚP. W obszarze małych i średnich przedsiębiorstw swoją ekspansję zapowiada także Alior Bank.

Michał Krupiński, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. kierujący pracami Zarządu / autor: Pekao SA

Pekao SA to zupełnie inny przypadek, ale również godny pochwały. Bank cały czas charakteryzuje wysoka rentowność. Dodatkowo charakterystyczna dla tego banku jest ekspozycja na polskie korporacje i kredytowanie polskich przedsiębiorców i inwestycji oraz duża dywidenda. W porównaniu do konkurencji jest to też relatywnie tani bank praktycznie nie obciążony kredytami hipotecznymi we franku szwajcarskim, wokół których ciągle są zawirowania, a zmiany wewnętrzne zachodzą w sposób płynny i spokojny – podsumowuje Domański.

Rekomendacje analityków idą w parze z sytuacją Alior Banku na warszawskiej giełdzie. W ciągu ostatniego miesiąca konsekwentnie notował on wzrosty, znacząco wyższe niż średnia dla rynku bankowego.