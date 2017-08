Jaką pomoc dostaną rolnicy po nawałnicy?

**Sierpniowe nawałnice zniszczyły ok. 8,5 tys. gospodarstw i 72 tys. ha upraw - wynika z szacunków resortu rolnictwa, które w piątek przedstawił na konferencji prasowej w Gdańsku wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Zarudzki.

Dodał, że poszkodowani będą mogli skorzystać ze środków na odtworzenie produkcji rolnej - 200 mln euro, i programu krajowego, który czeka na akceptację KE.

Według przekazanych przez niego danych nawałnica spowodowała różnej wielkości straty na około 72 tys. ha upraw rolnych i w około 8,5 tys. gospodarstwach.

Jak poinformował Zarudzki, resort przygotował pakiet rolny dedykowany rolnikom poszkodowanym w czasie nawałnicy. Zarudzki zaznaczył, że pakiet ten „już właściwie jest wdrażany”.

Wiceminister wyjaśnił, że rolnicy otrzymają wsparcie finansowe m.in. z dwóch źródeł - środków unijnych i pieniędzy z budżetu państwa. Zarudzki przypomniał, że 22 sierpnia ministerstwo wydało pierwsze rozporządzenie dotyczące uruchomienia środków wsparcia na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wyjaśnił, że wspomniane środki unijne będą mogły być wykorzystane na „maszyny rolnicze, sady, plantacje wieloletnie, infrastrukturę techniczną, zwierzęta gospodarskie”.

Zarudzki wyjaśnił, że w ramach środków unijnych można będzie uzyskać „do 300 tys. na gospodarstwo”.

Pierwszy możliwy termin do składania wniosków to połowa września” - powiedział wiceminister,dodając, że kolejne nabory wniosków będą miały miejsce co dwa tygodnie. Czyli od połowy września\ do końca września jeden nabór, zamykamy nabór i ogłaszamy kolejny. Wtedy można szybko oceniać, podpisywać umowy i wypłacać środki - powiedział wiceminister.