Kolejny miesiąc z nadwyżką w budżecie

Dochody budżetu państwa wyniosły na koniec lipca tego roku 206,1 mld zł czyli 63,3 proc. z zaplanowanych w tegorocznym budżecie. Wydatki w okresie styczeń-lipiec wyniosły 203,8 mld czyli 53 proc. Nadwyżka budżetowa wyniosła 2,4 mld zł – poinformował resort finansów.

Według szacunków resortu finansów dochody budżetu były wyższe o 17,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Przy czym wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie, tj. 16,2 proc. w ujęciu rocznym.

Jak podaje Ministerstwo Finansów we wszystkich głównych podatkach zanotowano wzrost. Z tytułu podatku VAT dochody były wyższe o 24,4 proc. czyli ok. 18,5 mld zł, z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,8 proc. r/r (tj. ok. 1,8 mld zł), z podatku PIT były wyższe o 7,8 proc. (czyli ok. 2,0 mld zł), z podatku CIT wzrosły o 13,4 proc. (czyli ok. 2,1 mld zł). Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres I-VII 2017 r. wyniosły 2,5 mld zł czyli 63,7 proc. planu.

Jak informuje resort finansów na wzrost dochodów podatkowych największy wpływ miała m.in. rozbudowa zdolności analitycznych aparatu skarbowego, intensyfikacja walki w terenie z mafiami VAT-owskimi, skuteczna eliminacja tzw. słupów, wdrożenie pakietu paliwowego i eliminacja luk prawnych także poprzez pakiet uszczelniający VAT.

W opisywanym czasie wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 22,5 mld zł i było niższe o 8,1 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Główny powodem niższego wykonania, były czynniki o charakterze jednorazowym. W lutym oraz lipcu 2016 roku miała miejsce wpłata w kwocie ok. 9,2 mld zł na rachunek dochodów budżetu państwa z tytułu aukcji LTE, której nie było w 2017 r. - czytamy w komunikacie.

Według szacunków resortu finansów wykonanie wydatków budżetu państwa od stycznia do lipca 2017 r. wyniosło 203,8 mld zł tj. 53,0 proc. planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano porównywalną kwotowo wielkość środków na wydatki - 203,0 mld zł, tj. 55,1 proc. planu.