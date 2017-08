BM Reflex: paliwa prawdopodobnie zdrożeją

Ceny mogą wzrosnąć, ale dynamika powinna pozostać bez zmian. Dla benzyny i oleju napędowego prognozowane podwyżki mogą wynieść do 2-3 groszy na litrze, a w przypadku LPG do 6-7 groszy na litrze, wynika z komentarza rynkowego analityków Biura Maklerskiego Reflex.

Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex:

Kolejny tydzień sierpnia kończymy podwyżkami cen benzyn, oleju napędowego i autogazu. Ceny benzyn i diesla rosły średnio o 2 -3 grosze na litrze, natomiast ceny autogazu wzrosły średnio o 6 gr/l. W konsekwencji średnie ceny paliw w kraju kształtują się obecnie na poziomie odpowiednio: benzyna bezołowiowa 95 - 4,46 zł/l, benzyna bezołowiowa 98 -4,78 zł/l, olej napędowy - 4,29 zł/l, autogaz - 1,94 zł/l i są najwyższe od początku czerwca.

W tym tygodniu także ceny hurtowe ponownie wzrosły, co może podtrzymać prawdopodobieństwo podwyżek cen na stacjach także w kolejnych dniach, ale skala ewentualnych podwyżek nie powinna być wyższa niż w tym tygodniu. Dla benzyny i oleju napędowego prognozujemy podwyżki do 2 -3 groszy na litrze, a w przypadku LPG do 6 -7 groszy na litrze. Mijający tydzień na rynku ropy naftowej charakteryzował się wyjątkowo niską zmiennością. Ceny ropy Brent w tym tygodniu pozostawały w wąskim przedziale 51,50 – 53,00 USD/t. Zapasy ropy według danych Amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej spadły w skali tygodnia 3,3 mln bbl do 463 mln bbl.Z kolei 1,2 mln bbl zmniejszyły się rezerwy benzyn. Produkcja ropy naftowej w skali tygodnia wzrosła 26 tys. bbl/d do 9,528 mln bbl/d. Mniejszy wzrost produkcji ropy naftowej w USA może już odzwierciedlać obserwowane od kilku tygodni wyhamowanie tempa wzrostu liczby wiertni ropy naftowej. W tym kontekście jest to czynnik wsparcia dla cen ropy naftowej. Obecnie rynek będzie wyczekiwał na piątkowe dane Baker Hughes i jeśli te zaskoczą pozytywnie wówczas w przyszłym tygodniu ceny ropy mogą wzrosnąć w rejon 55 USD/bbl.

(ISBnews/BM Reflex)