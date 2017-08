Więcej w kieszeniach najmniej zarabiających

Wicepremier i minister finansów Mateusz Morawiecki powiedział w rozmowie z PAP, że w przyszłym roku kwota wolna od podatku wzrośnie z obecnych 6,6 tys. zł do 8 tys. zł.

Wzrośnie również wynoszący obecnie 11 tysięcy złotych próg dochodu, po przekroczeniu którego kwota wolna przestaje maleć i wynosi 3091 złotych. Każde 1000 złotych podwyższenia tego progu powoduje, że obejmuje on wielką grupę osób, co kosztuje budżet ponad 300-400 milionów złotych. Podniesiemy ten próg być może do poziomu 13 tysięcy złotych, może 14 tysięcy złotych, co oznacza kolejny koszt dla budżetu powyżej miliarda złotych – dodał szef resortu finansów.