Zaginione ścieki

Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że w wielu lubuskich gminach nie ma odpowiedniego nadzoru nad gospodarką ściekową. Nieprawidłowości dotyczą przydomowych oczyszczalni i szamb na terenach wiejskich. W 20 skontrolowanych gminach ilości odprowadzonych zgodnie z prawem ścieków były blisko dwukrotnie niższe w porównaniu do zużycia wody.

Jak poinformował PAP rzecznik Delegatury NIK w Zielonej Górze Zdzisław Szafrański, oznacza to, że duża część ścieków mogła trafić bez oczyszczenia do środowiska. Takie są wnioski z kontroli NIK, dotyczącej lat 2014-15, którą objęto 20 lubuskich samorządów, głównie gmin wiejskich.

NIK sprawdziła, czy gminy te prawidłowo i skutecznie nadzorowały funkcjonowanie szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Skontrolowano w szczególności, czy właściwie prowadzono ich ewidencję, a także czy egzekwowano składanie sprawozdań przez przedsiębiorców zajmujących się opróżnianiem szamb i transportem nieczystości ciekłych.

Wyniki kontroli nie są korzystne dla samorządów. W gminach objętych kontrolą sprzedano mieszkańcom łącznie ponad 9 mln m3 wody, ale odprowadzono tylko 5 mln m3 ścieków. Gminy nie miały wiedzy o sposobie oczyszczenia ścieków odpowiadających łącznej objętości ponad 4 mln m3 zużytej wody, co może oznaczać, że ścieki trafiły do środowiska - powiedział PAP Szafrański.

Według NIK powodem takiej sytuacji może być fakt, że w blisko połowie skontrolowanych gmin - dziewięciu - nie prowadzono ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków lub robiono to nierzetelnie, w 12 gminach nie kontrolowano systematycznie prawidłowości opróżniania szamb, a w 17 poprawności działania przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych.

Na przykład w gminie wiejskiej Żary - wskazuje Izba - w latach 2014-2015 nie skontrolowano żadnej z 260 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz żadnego szamba z ponad 2,5 tys. funkcjonujących. Wójt przyznał kontrolerom m.in., że wynikało to z braku ewidencji zbiorników i przydomowych oczyszczalni. Według NIK brak kontroli spowodował, że ludzie pozbywający się nielegalnie ścieków mogli czuć się bezkarnie.

Ponadto, nawet przy wykryciu przez samorządy nieprawidłowości, w 18 gminach (z 20 kontrolowanych) nie zorganizowano zastępczego wywozu tych nieczystości. Takie zaniechanie, według NIK, stanowiło de facto przyzwolenie na niezgodne z prawem pozbywanie się przez mieszkańców tych nieczystości.

W raporcie NIK zwraca uwagę na bierność władz samorządowych w sytuacji, gdy okazywało się, że mieszkańcy niepodłączeni do kanalizacji nie posiadają ani oczyszczalni ścieków, ani szamb. Na przykład w gminie Jasień w latach 2014-15 było 157 takich nieruchomości, a urząd gminy miał tolerować taką sytuację i nie wydał decyzji nakazujących wyposażenie nieruchomości w urządzenia do gromadzenia nieczystości.

Według NIK wiele lubuskich gmin nie korzystało z możliwości prawnych zapobiegających tego typu praktykom.

Izba sugeruje, że w tej sytuacji potrzebne są zmiany w prawie dotyczące dotychczasowego modelu funkcjonowania indywidualnego odprowadzania nieczystości ciekłych, analogiczne do tych związanych z wywozem odpadów komunalnych. Tymczasem wskazuje jako konieczne wymuszenie na gminach korzystanie z funkcjonujących obecnie instrumentów prawnych i organizowanie przez samorządy wywozu zawartości szamb, których właściciele nie mają zawartych umów na ich opróżnianie.

Przedostawanie się nieczystości do gruntu i wody wpływa także na jakość wody w ujęciach, z których dostarczana jest ona mieszkańcom. Poprzednia nasza kontrola w tym obszarze potwierdziła, że lubuskie przedsiębiorstwa wodociągowe mają problemy z zapewnieniem mieszkańcom nieprzerwanych dostaw wody przeznaczonej do spożycia o odpowiedniej jakości. Najczęściej stwierdzano występowanie w niej groźnych bakterii grupy coli, które mogą powodować zakażenia jelitowe i biegunkę, a to może być efekt zatruwania wody przez ścieki - powiedział PAP Szafrański.