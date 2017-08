Obwodnicą na poligon

W 2019 r. ma zostać oddana do użytku obwodnica Węgorzyna (Zachodniopomorskie) na drodze krajowej nr 20. Inwestycja wyprowadzi ruch z miasta leżącego na trasie dojazdu m.in. na drawski poligon.

Obwodnica znalazła się w programie inwestycji podpisanym przez wiceministra infrastruktury i budownictwa - wynika z informacji szczecińskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jeszcze w tym roku zaktualizowana zostanie dokumentacja i wykonane badania archeologiczne tak, aby w pierwszym kwartale przyszłego roku można było ogłosić przetarg.

Pierwsze samochody powinny przejechać nową obwodnicą w 2019 r. - powiedział PAP Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiej GDDKiA. Obwodnica wyprowadzi ruch z miasta, które leży na trasie dojazdu na poligon w Drawsku Pomorskim, ale także przez które przejeżdżają turyści udający się na Pojezierze Drawskie - dodał.

Część obwodnicy do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151 funkcjonuje już od kilkunastu lat, ale do jej domknięcia brakuje odcinka o długości jednego kilometra. Przez to ruch tranzytowy nadal przejeżdża przez Węgorzyno.

Nowa droga połączy istniejący fragment z drogą krajową nr 20 po wschodniej stronie Węgorzyna, co skróci jej przebieg o 0,5 km.

Planowana droga będzie miała jedną jezdnię o szerokości siedmiu metrów, a na jej początku i końcu powstaną ronda. W ramach budowy obwodnicy powstanie również obwód drogowy, który usprawni utrzymanie drogi krajowej.

Na podst. PAP