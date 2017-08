Ukraińcy zainteresowani nieruchomościami w Polsce

Ukraińcy coraz chętniej nabywają mieszkania w Krakowie - mówi PAP ukraińska agentka nieruchomości Anna Pysanchyn. Zwraca też uwagę, że ukraiński klient przeważnie płaci gotówką, jest osobą młodą i kupuje niewielkiej powierzchni lokal.

Z danych, przekazanych PAP przez MSWiA wynika, że w ostatnim roku (2016) w Krakowie nieruchomości kupiło prawie 400 podmiotów z Ukrainy (dokładnie 393, w tym 250 lokali mieszkalnych, 137 lokali użytkowych i 6 nieruchomości gruntowych).

Dla porównania w 2015 r. w Krakowie nieruchomości nabyło łącznie 126 podmiotów ukraińskich (118 mieszkalnych i użytkowych i 8 gruntowych), w 2014 - 97, a w 2010 - tylko 18.

W ciągu ostatnich dwóch lat zaobserwowałam wzrost zainteresowania zakupem lokali mieszkalnych i użytkowych. Są to przeważnie nieruchomości o niewielkiej powierzchni, od 40 do 70 m kw - powiedziała PAP Anna Pysanchyn z międzynarodowego biura nieruchomości Remax Prestige.

Osoby z Ukrainy chętnie korzystają z pomocy agentów.

Mając do wyboru agenta Polaka i agenta Ukraińca, zdecydowanie chętniej wybierają swojego rodaka, co wynika przede wszystkim ze względów językowych - mówiła agentka.

Jak zauważyła, Ukraińcy najczęściej kupują lokale mieszkalne i użytkowe - je mogą nabyć bez zgody polskich władz. Rzadko decydują się na zakup gruntów, a także pomieszczeń użytkowych służących do celów inne niż mieszkalne - by takie nabyć muszą spełnić szereg formalności wyznaczonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Aby otrzymać zezwolenie na kupno niemieszkalnych nieruchomości obcokrajowcy muszą złożyć wniosek z pakietem dokumentów, m. in. określających status prawny nieruchomości, chęć zbycia właściciela na rzecz obcokrajowca, zaświadczenia z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu ze składkami. Cudzoziemcy muszą również wskazać okoliczności potwierdzające więzi wnioskodawcy z Polską. Później dane te zostają poddane szczegółowej weryfikacji. Procedura uzyskania zezwolenia trwa od ok. 2,5 do 6 miesięcy. Od złożonego wniosku należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 1570 zł. Wydana decyzja jest ważna przez dwa lata.

Ukraińscy nabywcy nieruchomości w Polsce to najczęściej osoby młode.

Rzadziej spotykani są klienci powyżej 50. r. życia - przyznała agentka.

Kraków przyciąga szczególnie wschodnich sąsiadów jako miasto akademickie oraz jako siedziba licznych firm outsourcingowych.

Z powodu konfliktu na wschodzie Ukrainy spora cześć przedsiębiorców przeniosła się zagranicę lub na zachód Ukrainy. Polska w tej chwili stanowił najlepszą z możliwych opcji, ponieważ Polacy mają podobną mentalność, język, więc łatwiej jest się tu asymilować i rozwijać biznes - wskazała agentka.

Agenci dzielą klientów na cztery grupy. Pierwsza z nich to rodziny, najczęściej rodzice, studentów, które kupują dla dzieci mieszkania. Druga grupa to rodziny z dziećmi.

Często przeprowadzają się tutaj z powodu konfliktu zbrojnego - powiedziała Pysanchyn.

Trzecia grupa to osoby kupujące pod inwestycję, najczęściej pod wynajem.

Zakup nieruchomości w Polsce daje zdecydowanie większe bezpieczeństwo niż lokaty w ukraińskim banku - podkreśliła agentka i dodała, że dla Ukraińców polska ziemia i nieruchomości są ok. 4 razy droższe.

Czwartą grupę stanowią młodzi pracownicy korporacji, często branży IT. „Dochody zapewniają im wysoką zdolność kredytową, chociaż zdecydowana większość ukraińskich klientów płaci gotówką”.

W 2016 r. Ukraińcy kupili w Polsce najwięcej mieszkań, wyprzedzając Niemców i Brytyjczyków. Krakowski rynek nieruchomości, zaraz po warszawskim, cieszy się największą popularnością wśród cudzoziemców. W 2016 r. obcokrajowcy nabyli w Warszawie 1963 lokale, a w Krakowie 1016 (z czego blisko połowę nabywców pochodziło z Ukrainy).

