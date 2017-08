Dotacje na opalanie biomasą lub słomą

Zakład Energetyki Cieplnej z Dzierżoniowa, gmina Daszyna z województwa łódzkiego oraz Zakłady Produkcyjno-Usługowe „Prawda” z Olecka – otrzymały dotychczas największe dotacje w I naborze z unijnego poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Na polski rynek, na razie do piętnastu przedsiębiorstw, trafi ponad 120 mln zł – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekty o łącznej wartości 309 mln zł przyczynią się do wzrostu sprawności energetycznej firm, a tym samym zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. NFOŚiGW przygotowuje umowy dofinansowania na kolejne 174 mln zł.

Dotychczas Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowy z piętnastoma przedsiębiorstwami, w sumie na siedemnaście projektów, których celem jest rozwój źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Największą dotację, bo ponad 20 mln zł, dostanie Zakład Energetyki Cieplnej z Dzierżoniowa na inwestycję pn. „Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w ciepłowni przy ulicy Złotej 11 w Dzierżoniowie”. Koszt całego przedsięwzięcia szacowany jest na blisko 29 mln zł.

Równie duże pieniądze – po ponad 19 mln zł – otrzymają: gmina Daszyna z województwa łódzkiego na projekt „Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna” o wartości 44 mln zł oraz Zakłady Produkcyjno-Usługowe „Prawda” z Olecka na przedsięwzięcie „Budowa elektrociepłowni biomasowej z blokiem ORC w Olecku” z budżetem 45,5 mln zł.

Oprócz tego Komunalnemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej z kujawsko-pomorskiego przyznano dotacje na dwa projekty. Pierwszy z nich o wartości 23 mln zł na „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Szubin, Nakło nad Notecią i Osowa Góra” – otrzyma 8,5 mln zł dotacji. Drugi, szacowany na 15 mln zł, pn. „Promowanie wykorzystaniawysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Solec Kujawski i Koronowo” – uzyska 5,7 mln zł wsparcia.

Również dwie inwestycje ECO Kogeneracji zakwalifikowały się do dofinansowania. Spółka wybuduje dwa źródła wysokosprawnej kogeneracji: w Tarnobrzegu za 19 mln zł (w tym 7,5 mln zł z Unii Europejskiej) oraz w Malborku za 15 mln zł (w tym 5,8 mln zł z UE).

Ponadto o poprawę efektywności energetycznej, dzięki unijnemu wsparciu, zadbają: IMA Polska SA (7 mln zł dotacji), Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ostródzie (5 mln zł), JMP Flowers Power (4 mln zł), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brodnicy (blisko 4 mln zł), Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi (3 mln zł), Ekoland (3 mln zł), Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy (2 mln zł), Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita (2 mln zł), Werner Kenkel Bochnia (prawie 2 mln zł) oraz ESV Wisłosan (729 tys. zł).

W ramach I naboru z POIiŚ 2014-2020, poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, który NFOŚiGW przeprowadził w terminie od 30 czerwca do 30 września 2016 r., wpłynęło 49 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 722 mln zł, przy czym ich całkowity budżet szacowany był na 2 267 mln zł. W wyniku oceny formalnej pozostało 48 wniosków, a po weryfikacji merytorycznej – do dofinansowania rekomendowano 28 projektów, których wartość wyniosła 1 008 mln zł, w tym bezzwrotna dotacja to kwota 294 mln zł.

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie na 2017 r., ogłaszanym przez Ministerstwo Rozwoju, w III i IV kwartale bieżącego roku planowane są kolejne nabory konkursowe – wówczas do rozdysponowania na polskim rynku łącznie planowane jest 330 mln zł.