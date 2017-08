Zysk PKO BP powyżej oczekiwań rynku

Zysk PKO BP w drugim kwartale tego roku wyniósł 857 mln zł

Zysk netto grupy PKO BP w drugim kwartale 2017 roku spadł do 857 mln zł z 873,5 mln zł rok wcześniej - podał w poniedziałek bank w raporcie półrocznym. Zysk banku był powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 830,1 mln zł.

Oczekiwania 13 biur maklerskich, co do zysku netto za II kwartał, wahały się od 759 mln zł do 853 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 2.114 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.110,8 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.088-2.178 mln zł).

Wynik z prowizji w II kwartale 2017 roku wyniósł 733 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 731,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 724 mln zł do 748 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 2017 roku 392 mln zł. Rynek oczekiwał nieznacznie wyższych odpisów na poziomie 404,7 mln zł.

SzSz (PAP)