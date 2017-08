Spóźnienie oferty Autosanu nie było przypadkowe

Na pewno nie było tutaj przypadku, dyrektor, który od 17 lat uczestniczy w przetargach nie mógł się spóźnić o 20 minut - podkreślił w poniedziałek w Radiu WNET prezes Autosanu Michał Stachura. Odniósł się w ten sposób do sprawy odrzucenia spóźnionej oferty Autosanu w przetargu na autobusy dla wojska.

W ubiegłą środę radio RMF FM poinformowało, że wskutek opóźnienia władze Autosanu pozbawiły firmę szansy na zdobycie zamówienia od armii wartego prawie 30 mln zł. Chodzi o przetarg na autobusy dla wojska. Autosan starał się o start w przetargu na 18 autobusów, jednak jego ofertę odrzucono, bo została złożona 20 minut po czasie.

W Radiu WNET Stachura zapewnił, że Autosan był w pełni przygotowany do zamówienia, a autobus, który firma chciała dostarczyć dla wojska produkowany jest przez nią od ponad 10 lat.

Jest to strasznie dziwna sytuacja, uważam, że ma ona bardzo szerokie tło i nie było tutaj przypadków. Byliśmy w pełni przygotowani, mieliśmy pełną logistykę do tego zamówienia, ja bardzo walczyłem o to zamówienie - dodał prezes Autosanu.