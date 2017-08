Jak Pikolo z Bocianem narkotyki przemycali

Przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu zapadł kolejny surowy wyrok skazujący w sprawie, w której akt oskarżenia dotyczył siedmiu osób przemycających narkotyki. Skazano je na kary od 2 do 7 lat więzienia - podała Prokuratura Krajowa.

Jak napisano w komunikacie, prokuratorzy Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu oskarżyli członków zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Lecha W. pseudonim „Pikolo”. Zajmowała się ona przemytem z Holandii do Polski znacznych ilości środków odurzających oraz substancji psychotropowych. „Grupa ta w okresie od 2008 r. do 2014 r. przemyciła do Polski ponad 750 kg różnego rodzaju narkotyków, w tym głównie marihuany i heroiny. Następnie narkotyki te były wprowadzane do obrotu na terenie województwa dolnośląskiego. Czarnorynkowa wartość narkotyków to ponad 19 mln zł” - napisano w komunikacie.

Oskarżonym zarzucono popełnienie łącznie 29 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wewnątrzwspólnotowe nabycie 25 kg marihuany, udział w obrocie na terenie kraju ponad 30 kg marihuany, 3 kg heroiny oraz blisko 7 kg amfetaminy.

Sąd wymierzył Sebastianowi Z. pseudonim „Zielak” - karę łączną 12 lat pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 20 tys. zł, a także zarządził przepadek równowartości osiągniętych korzyści majątkowych w łącznej kwocie 588 tys. zł.

Bartłomiej K. pseudonim „Biały” ma odbyć karę łączną 8 lat pozbawienia wolności oraz grzywny, Piotrowi K. pseudonim „Piter” wymierzono karę łączną 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, Robertowi P. pseudonim „Szpryca” - karę łączną 5 lat więzienia, Arielowi A. pseudonim „Ariel” - karę łączną 6 lat więzienia, Adamowi N. pseudonim „Dragon” - karę łączną 7 lat więzienia i Sylwestrowi Z. pseudonim „Bocian” - karę łączną 2 lat pozbawienia wolności.

