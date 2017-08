PGNiG rozważa budowę własnego satelity

Wiceprezes Łukasz Kroplewski dzisiaj, w trakcie zakończenia konkursu na staż dla polskich firm przemysłu kosmicznego, powiedział, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozważa budowę własnego satelity, choć z myślą nie tylko o grupie.

Zastosowań jest wiele, choćby kontrola i nadzór nad gazociągami, dokładne zdjęcia, umożliwiające obrazowanie szkód górniczych, co pozwoli na zapewnienie lepszego bezpieczeństwa nitek gazociągów, znajdujących się na danym obszarze – wyliczył Łukasz Kroplewski.

Do tego dochodzą jeszcze kwestie ochrony środowiska oraz kwestia danych.

Ile może kosztować taki satelita. Tego, jak przyznał wiceprezes Kropleski, nie wiadomo. Ale jak wyjaśnił, firma przygląda się na razie sprawie i będzie wszystko analizować na chłodno. Co ciekawe, pieniądze raczej nie powinny stanowić problemu.

Obecnie budżet na badania i rozwój w PGNiG to 680 mln zł, a jeśli dodać jeszcze fundusze, które dodatkowo możemy pozyskać, to kwota wzrasta do około 1 mld zł – tłumaczył Kroplewski.