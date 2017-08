12 ludzi, którzy pomogą nam wznieść się w kosmos

Zakończyła się druga edycja konkursu o staż w polskim przemyśle kosmicznym. 12 doktorantek i doktorantów będzie pomagać firmom działającym w tym sektorze w rozwoju.

Sam konkurs został zorganizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu, która wspiera firmy z sektora kosmicznego oraz w nie inwestuje.

Przemysł kosmiczny kojarzy się z wysyłaniem ludzi w kosmos. Tyle że takich misji jest zaledwie 4 rocznie, a na tym nie można budować. Na co dzień przemysł kosmiczny związany jest z satelitami, takich misji jest kilkadziesiąt rocznie, a na orbicie jest 1200 satelitów. Do tego dochodzą jeszcze technologie, które potem przechodzą do życia codziennego. Tu są pieniądze, na tym chcemy budować. Dlatego droga 12, nie chodzi o to, abyście wysyłali ludzi w kosmos, ale żebyście wnieśli do polskiego przemysłu kosmicznego własny wkład intelektualny – powiedział Marcin Chludziński, prezes ARP.