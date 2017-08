Globalny akcelerator i PKO BP szukają startupów

Jeden z największych na świecie akceleratorów dla startupów MassChallenge wraz z PKO Bankiem Polskim szuka 200 najbardziej innowacyjnych startupów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej – poinformował bank w komunikacie.

MassChallenge jest jednym z najbardziej rozpoznawanych na świecie akceleratorów dla startupów. Chcemy wykorzystać jego potencjał i przyciągnąć do Polski najlepsze startupy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej i otworzyć możliwości na międzynarodową ekspansję dla najlepszych pomysłów. PKO Bank Polski jest największym bankiem w regionie, który dodatkowo szeroko otwiera się na innowacje. Liczymy, że wśród startupów aplikujących do programu, znajdziemy i takie, z którymi będziemy mogli podjąć bezpośrednią współpracę – powiedział Szymon Wałach, Dyrektor Pionu Klienta Detalicznego w PKO BP.

MassChallenge to jeden z największych na świecie akceleratorów dla startupów, który działa już w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Meksyku i Izraelu. Jak informuje bank nabór aplikacji startuje 1 września. Za swoją regionalną siedzibę MassChallenge obrał Warszawę, miasto, które coraz częściej ustawiane jest w jednym szeregu z ważnymi globalnymi ekosystemami, takimi jak Berlin czy Londyn. Będzie tu szukał obiecujących przedsięwzięć, którym umożliwi międzynarodową karierę.

Program skierowany jest do startupów działających już na rynku, których produkty zostały już zweryfikowane i które są gotowe na wyskalowanie swojego biznesu. Orientacyjna „górna” granica wyznaczona dla uczestników to roczne przychody nieprzekraczające 2 milionów dolarów i zebrane finansowanie, oparte o udziały, nieprzekraczające 1 miliona dolarów.

Organizatorzy oceniają, że do programu z całego regionu CEE zgłosi się do 200 startupów, gotowych na rozwój oraz zwiększenie skali swojej działalności. 25 finalistów weźmie udział w 4-dniowym bootcampie w Warszawie. Podczas warsztatów, przy wsparciu mentorów m.in. z USA i Izraela stawią one czoła wyzwaniom związanym z przechodzeniem od startupu do scaleupu, ocenią perspektywiczność swoich klientów i efektywność zasobów niezbędnych do wyskalowania biznesu. Najlepsza dziesiątka poleci w lutym na 4-dniowy Bootcamp do Bostonu. Tam przedsiębiorcy z Europy Środkowo-Wschodniej będą mieli szansę odbycia serii bezpośrednich spotkań z przedstawicielami globalnych firm, potencjalnymi inwestorami i partnerami biznesowymi oraz zweryfikowania swoich planów rozwoju w praktyce.

MassChallenge - w ciągu 7 lat istnienia – pozyskało ponad 2 mld dolarów finansowania dla 1.211 startupów, które przeszły intensywny program akceleracji.

W Europie Środkowo-Wschodniej akcelerator rozpoczyna działalność z partnerami: Fundacją Przedsiębiorczości Technologicznej – szerzej znanej jako operator MIT Enterprise Forum Poland oraz z PKO Bankiem Polskim. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Rozwoju. Bridge to MassChallenge wspierany jest także przez Impact CEE, który umożliwi uczestnikom programu zaprezentowanie swojego biznesu w trakcie grudniowego kongresu Impact fintech’17.

Bridge to MassChallenge to pilotażowa odsłona programu w regionie. W kolejnych latach będzie funkcjonował on w formie kompleksowego, stacjonarnego programu akceleracyjnego MassChallenge z siedzibą w Warszawie. Docelowo co roku MassChallenge będzie wspierał nawet 80 startupów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, zapewniając im wsparcie w przyspieszeniu wzrostu, rozbudowywaniu działalności i generowaniu zysku. Na świecie MassChallenge współpracuje z największymi firmami – zarówno lokalnymi, jak i globalnymi, takimi jak IBM, P&G czy Microsoft. Dzięki temu może zaoferować startupom solidne wsparcie w postaci doświadczonych mentorów, którzy wprowadzają startupy w świat globalnego biznesu.

W Microsoft nieustannie szukamy nowych, ciekawych inicjatyw, z którymi możemy nawiązać współpracę. MassChallenge dostarcza doświadczenie i specjalistyczną wiedzę od partnerów, zapewniając tym samym unikalną wartość wszystkim uczestnikom ekosystemu. Kiedy MassChallenge wchodzi na nowy rynek, partnerzy programu, tacy jak Microsoft, dostają niepowtarzalną szansę na poznanie nowych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań. Dlatego niecierpliwie czekamy na pierwsze efekty działania akceleratora w Europie Środkowo-Wschodniej – mówi Cathy Wissink, dyrektor ds. technologii i innowacji społecznych w Microsoft.

Wśród firm, które przeszły ścieżkę akceleracyjną w MassChallenge, jest wielu dzisiejszych liderów rynku. Między innymi FlyWire, którego założyciele obsługują płatności ułatwiając globalne transakcje dla indywidualnych klientów. Dzisiaj, po pięciu latach od akceleracji w MassChallenge, firma z powodzeniem działa już w 200 krajach i operuje w 100 walutach. Metoda oferowana przez FlyWire jest jedną z najbardziej popularnych wśród zagranicznych studentów, którzy płacą za swoje studia w 800 placówkach na sześciu kontynentach. Jak dotąd, firma zarobiła ponad 43,2 miliona dolarów.