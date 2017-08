To tutaj Polacy wyjeżdżają najchętniej na wakacje

Grecja była ulubionym kierunkiem Polaków udających się na tegoroczne wakacje z organizatorami turystyki - wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki (PIT). Na drugim miejscu znalazła się Bułgaria, a za nią Hiszpania. Średnia cena wakacji rok do roku zmieniła się o ok. 2-3 proc.

„Podobnie jak rok temu, Grecja była ulubionym kierunkiem Polaków udających się na letnie wakacje z organizatorami turystyki. Jej udział w rynku letnich podróży zorganizowanych przekroczył jedną trzecią. Na drugą pozycję z udziałem ponad 14 proc. wysunęła się Bułgaria, prześcigając trzecią w tym roku Hiszpanię” - powiedział we wtorek prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski, prezentując raport „Zagraniczne wakacje Polaków 2017”.

Raport podsumowuje trendy w turystycznym sezonie letnim 2017 i pokazuje preferencje klientów polskich biur podróży. Sporządzony został przez Polską Izbę Turystyki na podstawie danych zebranych od trzech jej członków: Fly.pl, Travelplanet.pl i Wakacje.pl.

Jak wynika z raportu, 30 proc. wszystkich klientów biur podróży odpoczywało od maja do końca sierpnia na pięciu greckich wyspach: Kreta, Rodos, Zakynthos, Korfu i Kos. Są one jednocześnie w dziesiątce najpopularniejszych miejsc urlopowych.

„Turcja i Egipt uzupełniają pierwszą piątkę kierunków wybieranych przez klientów biur podróży i odrabiają straty po zawirowaniach z lat ubiegłych. Również Chorwacja w tym roku notuje ogromne wzrosty popularności wśród polskich turystów. Ponieważ jest to kierunek wybierany często przez osoby podróżujące indywidualnie własnym samochodem, w biurach podróży ma niższą sprzedaż i zajmuje niższą pozycję na liście” - podał prezes PIT.

Z raportu wynika, że średnia cena wakacji rok do roku zmieniła się o ok. 2-3 proc. „Za wakacje w Grecji, Bułgarii i Hiszpanii Polacy musieli w tym roku zapłacić więcej: od 3 proc. (Bułgaria i Hiszpania) do 10 proc. (Grecja). O 22 proc. wzrosła cena wyjazdów do Turcji, która mimo to cieszy się dużym zainteresowaniem wśród polskich turystów” - czytamy.

Niewiadomski wskazał, że mijające już wakacje były pierwszym sezonem letnim, w którym obowiązywały nowe zabezpieczenia finansowe dla klientów biur podróży.

„Turyści są obecnie objęci nie tylko gwarancjami bankowymi lub ubezpieczeniowymi, ale również ochroną w ramach Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Te dwa filary zabezpieczeń zapewniają stuprocentową gwarancję wypłaty środków w razie niewypłacalności organizatora turystyki” - tłumaczył.

Dodał, że poczucie finansowego bezpieczeństwa pozytywnie wpłynęło na wyniki sprzedaży ofert biur podróży. Szczególnie dobitnie widać to na przykładzie wzrostów notowanych przez zrzeszonych w PIT multi-agentów turystycznych, które w tym roku przekraczały 37 proc.

Jak mówił, „najprawdopodobniej” do zwiększonego popytu na usługi turystyczne, mógł pośrednio przyczynić się program „500 plus”.

„Inne przyczyny ekonomiczne to niskie ceny paliwa lotniczego, czy stabilne - a w drugiej części sezonu - znaczne umocnienie się kursu polskiej waluty” - powiedział.

Raport pokazuje, że Polacy kupują coraz więcej wycieczek i coraz wcześniej. „Prawie 8 proc. klientów jest gotowych do rezerwacji letniego urlopu prawie rok wcześniej (październik, listopad, grudzień). Zaobserwować można wyjątkowo niski odsetek rezerwacji do 10 dni przed wylotem oraz wyjątkowo wysoki odsetek rezerwacji dokonywanych przynajmniej dwa miesiące przed wylotem” - czytamy.

Ponadto Polacy wolą jeździć częściej, ale na krócej. Urlopy dwutygodniowe w szczycie sezonu planuje mniej niż co piąta rodzina. W wyjazdach zorganizowanych powoli powstaje nowy segment rynku: wyjazdy 3-4-dniowe, city-breaks, przedłużone weekendy.

Wyjazdy dwutygodniowe pozostają domeną lipca oraz sierpnia i zainteresowane są nimi głównie rodziny z dziećmi. Poza sezonem wakacji szkolnych dominują wyjazdy jednotygodniowe dwóch osób dorosłych.

Z danych PIT wynika, że w turystyce zorganizowanej widać dominację wycieczek samolotowych, spada natomiast udział turystyki autokarowej (w ubiegłych latach wynosił on odpowiednio 5 proc. i 4 proc.).

PAP/ as/