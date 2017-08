W przyszłym roku wpływy z podatku od kopalin spadną

Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosą 1 290 mln zł w 2018 r., co oznacza spadek w stosunku do prognozowanego wykonania 2017 r. o 21,3%, wynika z uzasadnienia do ustawy budżetowej na 2018 r.

Prognozuje się, że w 2018 r. dochody z tytułu dywidend i wpłat z zysku wyniosą 2 247 987 tys. zł, co oznacza wzrost o 27% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. Prognozowane w 2018 r. dochody budżetu państwa z podatku od niektórych instytucji finansowych wynoszą 4 568 655 tys. zł, tj. o 6,1% więcej w porównaniu z prognozowanym wykonaniem w 2017 r. - czytamy dalej.

Ministerstwo Finansów podało wcześniej w sierpniu, że wstępne dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres I-VII 2017 r. wyniosły 2,5 mld zł, tj. 63,7% planu.

W 2018 r. NBP nie przewiduje wpłaty z zysku za 2017 r. - podano także w dokumencie.

Wpłata z zysku NBP za 2016 r. do budżetu państwa wyniosła 8,74 mld zł (wobec 7,86 mld zł rok wcześniej).

