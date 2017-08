EBOiR kupił obligacje PKO BP

EBOiR zainwestował 91,4 mln zł w obligacje podporządkowane wyemitowane przez PKO Bank Polski w ramach programu o wartości 1,7 mld zł - podał EBOiR w komunikacie

PKO BP informował 23 sierpnia, że wyemitował 10-letnie obligacje podporządkowane o wartości 1,7 mld zł. Oprocentowane papierów jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 155 bps, płatne w okresach półrocznych.

Obligacje będą miały dziesięcioletni termin wykupu, z prawem banku do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich obligacji w terminie 5 lat od daty emisji.

PKO BP zobowiązał się przeznaczyć kwotę stanowiącą 200 proc. środków zainwestowanych w obligacje przez EBOiR na finansowanie pożyczek na renowacje nieruchomości przyjaznych środowisku.

EBOiR dąży do zwiększenia do 2020 roku wartości „zielonego finansowania” ze średnio 24 proc. rocznej inwestycji biznesowej w ciągu ostatnich dziesięciu lat do 40 proc. (PAP Biznes)