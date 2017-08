Oficer CIA: Ekolodzy mogą być na służbie Gazpromu i Rosji

Były agent CIA Kenneth Stiles uważa, że organizacja ekologiczna Virginia Organizing sprzeciwiająca się wydobyciu gazu naturalnego ze złóż łupkowych działa w istocie na rzecz Rosji i jej giganta energetycznego Gazpromu.

Stiles, weteran CIA z 30 letnim doświadczeniem, po analizie dokumentów związanych z działalnością organizacji Virginia Organizing doszedł do przekonania, że jej działalność, przynajmniej częściowo, jest finansowana przez Rosję. Stiles podzielił się swoimi spostrzeżeniami w wywiadzie opublikowanym przez konserwatywny portal „The Daily Signal”.

Zarzuty, że Rosja wspomaga radykalne, grupy ekologiczne zainteresowały wcześniej Komisję Nauki, Przestrzeni Kosmicznej i Technologii Izby Reprezentantów, która zgromadziła dowody że Rosja finansując potajemnie amerykańskie grupy ekologiczne. Jak stwierdzili członkowie Komisji w swoim raporcie Rosja „prowadzi wojnę propagandową przeciw paliwom kopalnym”. Celem tej wojny jest przekonanie amerykańskiej opinii publicznej, że wydobycie gazu naturalnego ze złóż łupkowych ma katastrofalny wpływ na środowisko naturalne.

Dwóch republikańskich członków tej Komisji, Lamar Smith i Randy Weber, w liście do sekretarza skarbu Stevena Mnuchina zaapelowali o „przeprowadzenia pełnego i całkowitego dochodzenia” w sprawie finansowania przez Moskwę amerykańskich organizacji ekologicznych.

Ich zdaniem Rosja pod szyldem firmy Klein Ltd., zarejestrowanej na Bermudach i powiązanej z Leonidem Reimanem, ministrem telekomunikacji Rosji i bliskim przyjacielem Putina, przesłała dziesiątki milionów dolarów na konto Sea Change Foundation, pozarządowej organizacji wyższej użyteczności publicznej z siedzibą w San Francisco.

Zdaniem republikańskich członków Komisji Sea Change Foundation, której działalność koncentruje się na walce ze zmianami klimatycznymi, „rozprowadza” pieniądze otrzymane z Klein Ltd. do innych organizacji ekologicznych w tym dla organizacji Virginia Organizing.

Virginia Organizing i powiązane z nią dwie lokalne organizacje sprzeciwiają się budowie dwóch gazociągów: Mountain Valley i Atlantic Coast. Gazociągi te pozwoliłby na dostawę gazu naturalnego z bogatych złóż łupkowych w sąsiednim stanie Wirginia Zachodnia do stanów Wirginia i Karolina Północna.

Działacze ekologiczni z Virginia Organizing i związanych z nią innych organizacji ekologicznych uważają, mimo braku jednoznacznych wyników badań, że wydobycie gazu naturalnego ze złóż łupkowych metodą tzw. szczelinowania hydraulicznego jest szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Protesty podobnych grup ekologicznych były podstawowym powodem wprowadzenia przez szereg stanów, w tym stan Nowy Jork, moratorium na dalsze wiercenia w poszukiwaniu gazu naturalnego do czasu przeprowadzenia dodatkowych badań.

W kwietniu tego tym roku stan Maryland jako pierwszy stan, który posiada udokumentowane złoża gazu łupkowego, wprowadził całkowity zakaz poszukiwań i wydobycia gazu ziemnego metodą szczelinowania hydraulicznego.

Motywy wspomagania przez Rosję takich zamożnych, lewicowych grup ekologicznych - zdaniem Stilesa - nie są trudne do zrozumienia. „Zagospodarowanie złóż gazu naturalnego i wzrost wydobycia ze złóż łupkowych powoduje spadek wpływów Gazpromu, rosyjskiego giganta energetycznego” - stwierdził Stiles cytowany w portalu „The Daily Signal” finansowanym przez konserwatywną „Heritage Foundation”.

Stiles, obecnie wykładowca politechniki Virginia Tech zapowiedział, że podzieli się swoimi ustaleniamiw podczas publicznej debaty mieszkańców stanu nad wydaniem zgody o budowie dwóch gazociągów.

” Ludzie powinni zrozumieć, że to nie jest tylko lokalne zagadnienie. Geopolitycznie, jest to próba Rosji Putina do powstrzymania amerykańskich poczynań w celu osiągnięcia energetycznej niepodległości i wyzwolenia Ameryki i jej sojuszników spod jarzma putinowskiej dominacji energetycznej” - powiedział Stiles w wywiadzie dla „The Daily Signal”.

