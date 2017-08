Kolejne przejęcie Altusa na rynku TFI

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na przejęcie BPH TFI przez Altus TFI Agent Transferowy spółkę w 100 proc. zależną od Altus TFI. Łączna wartość portfeli zarządzanych przez oba towarzystwa przekroczy 18 mld zł.

Notowane na głównym parkiecie warszawskiej giełdy niezależne Altus TFI kontynuuje dobrą passę po udanym 2016 roku, kiedy wartość zarządzanych aktywów netto wzrosła o 59,5 proc. do 14.860,38 mln zł.

Nasza oferta publiczna, z której w lipcu 2014 r. pozyskaliśmy 155,6 mln zł, została zorganizowana z myślą o akwizycjach tego typu TFI. Wcześniejsze próby nabycia BPH TFI nie były udane. Tym razem, wszystko na to wskazuje, uda się nam pomyślnie zamknąć transakcję, na korzystnych warunkach. Uważam, że ma ona głębokie uzasadnienie zarówno od strony strategicznej, jak i operacyjnej, pozwoli na uzyskanie efektów synergii i skali oraz umożliwia zwiększenia efektywności działalności.. Naszym zamiarem jest, aby co najmniej do końca 2020 r. spółki Altus TFI oraz BPH TFI działały, jako niezależne podmioty, o konkurencyjnej ofercie produktowej - mówi Piotr.

Warunkową umowę sprzedaży podpisano w kwietniu, cenę ustalono na 20 mln zł, jednak ostateczna kwota, jaką zapłaci Altus TFI zależeć będzie od zmian wartości księgowej pomniejszonej o wartości niematerialne i prawne BPH TFI liczone od 31 grudnia 2016 r. do przeniesienia własności akcji BPH TFI.

Po nabyciu BPH TFI aktywa zarządzanych łącznie przez Altus TFI oraz BPH TFI funduszy wynosiłyby obecnie ok. 12,2 mld zł. Z kolei łącznie aktywa zarządzane na zlecenie wyniosłyby ok. 6,1 mld zł. Zsumowane aktywa wyniosłyby więc ok. 18,3 mld zł, co pozwoliłoby nam jako grupie na awans na 4 miejsce w rankingu – dodaje Osiecki.