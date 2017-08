Wykryto kolejną karuzelę VAT-owską

Co najmniej 30 podmiotów polskich i zagranicznych uczestniczyło w karuzeli podatkowej, którą wykrył Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy - poinformowało w środę w komunikacie Ministerstwo Finansów. Chodzi o obrót samochodami sprowadzanymi z zagranicy.

Zidentyfikowano ponad tysiąc pojazdów, sprowadzonych do Polski z zagranicy; podmioty które uczestniczyły w tym procederze nie zapłaciły należnego podatku VAT.

Według wstępnych wyliczeń, tylko w okresie od stycznia 2016 r. do lipca 2017 r. szacowane uszczuplenie w podatku VAT to ponad 25 mln zł, a wartość wystawionych faktur, którymi posłużono się w oszustwie to 108 mln zł - poinformował resort.