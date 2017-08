PFR sfinansuje budowę Elektrowni Jaworzno?

Koncern Tauron, który na początku czerwca br. zawarł wstępne porozumienie ws. finansowania budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), chciałby zawrzeć umowę w tej sprawie do końca tego roku

Liczymy, że po pozytywnym wyniku due diligence umowa zostanie zawarta. Nie chciałbym tu stawiać terminów, ale chciałbym, aby tę umowę można było zawrzeć w IV kw. br., ewentualnie na przełomie roku - wskazał prezes Tauronu.

Dopytywany o perspektywy ewentualnego zaangażowania się innych podmiotów w finansowanie Jaworzna, Grzegorczyk odpowiedział, że spółka cały czas „rozmawia i rozważa” tę kwestię.

Tylko oczywiście warunki wejścia w Jaworzno muszą być korzystne dla obu stron - zastrzegł. Cały czas chodzi o partnerów finansowych, dlatego że spółka Tauron musi być większościowym udziałowcem spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron. Czyli chcemy być zarówno kontrolującym kapitałowo, jak i operatorem nowego bloku. W związku z powyższym w grę wchodzi wyłącznie partner finansowy - uściślił Grzegorczyk.

Nowy blok energetyczny o mocy 910 megawatów, powstający w należącej do grupy Tauron Elektrowni Jaworzno III, ma być oddany do eksploatacji w 2019 r. Budowa wartego w sumie 6,2 mld zł bloku jest jedną z największych obecnie inwestycji w polskiej energetyce.

W celu zawarcia umowy Tauronu z PFR, budowa nowego bloku została wydzielona do spółki celowej. Czerwcowe porozumienie tych podmiotów założyło zaangażowanie finansowe PFR w wysokości 880 mln zł, co będzie oznaczało udział we wspólnej spółce na poziomie 14 proc.

Według wcześniejszych informacji, porozumienie zakłada długoterminowy charakter zaangażowania PFR na co najmniej 8-10 lat. Po tym czasie fundusz ma zyskać możliwość rozpoczęcia spłat tego kapitału, czyli wychodzenia ze spółki celowej.

Stronami czerwcowego porozumienia są Tauron Polska Energia oraz Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych - Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, których częścią portfela inwestycyjnego zarządza PFR.

Na podstawie porozumienia fundusze te wyraziły wstępne zainteresowanie zainwestowaniem w projekt łącznie kwoty 880 mln zł w drodze obejmowania przez nie nowych udziałów w spółce celowej Nowe Jaworzno Grupa Tauron, powstałej poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze spółki Tauron Wytwarzanie. Utworzenie wyodrębnionego podmiotu m.in. ma umożliwiać ograniczenie wpływu wydatków związanych z tą inwestycją na bilans koncernu.

Strategia grupy Tauron zakłada, że realizacja budowy bloku 910 MW w Jaworznie będzie prowadzona w formule polegającej na obejmowaniu udziałów spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron przez partnerów zewnętrznych, przy założeniu utrzymania przez Tauron pakietu kontrolnego.

Nowy blok w Jaworznie budowany jest w technologii węglowej na parametry nadkrytyczne - z wyprowadzeniem mocy linią 400 kV. Blok ma wytwarzać rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych. Rocznie ma spalać do 2,8 mln ton węgla, który w większości będzie pochodził z kopalń koncernu.

Blok w Jaworznie ma spełniać surowe normy ochrony środowiska, ograniczając emisję dwutlenku węgla w stosunku do obecnie eksploatowanych bloków 200 MW o prawie 30 proc. - spodziewany efekt to redukcja emisji 2 mln ton CO2. Skala ograniczenia pozostałych gazów emisyjnych szacowana jest na ponad 50 proc. W ramach wymagań polityki klimatycznej blok przygotowany jest pod budowę instalacji wychwytu CO2 ze spalin (CCS ready).

