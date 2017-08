Dom plus? Tak, jak najbardziej

W programie Mieszkanie plus będą mogły być budowane także domy jednorodzinne - powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski. Jak dodał, domy powstaną w miejscowościach, gdzie nie będzie zapotrzebowania na budynki wielorodzinne.

Budynki mieszkalne w programie Mieszkanie plus, powstające na gruntach Skarbu Państwa włączonych do Krajowego Zasobu Nieruchomości, to nie tylko bloki. W miejscowościach, w których nie będzie zapotrzebowania na budynki wielorodzinne, planujemy także domki jednorodzinne - dodał wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski.