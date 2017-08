Rowerzysto - czy znasz obowiązujące Cię przepisy?

Rowerów jest coraz więcej - zarówno na ścieżkach rowerowych jak i… chodnikach. Czy jednak rowerzyści znają przepisy, które ich obowiązują? Po zniesieniu Karty Rowerowej każdy kto korzysta z roweru musi poszukiwać przepisów go dotyczących na własną rękę - nieznajomość zaś nie zwalnia z ich przestrzegania.

Z pomocą rusza polska Policja, która stara się sumienie informować o ewentualnych zmianach w prawie jak i już obowiązujących przepisach. Często bowiem obciążony mandatem rowerzysta nawet nie zdaje sobie sprawy, że złamał jakiś istotny zapis.

Jakie są najważniejsze przepisy, które obowiązują rowerzystów?

rowerzysta ma obowiązek poruszać się drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów, o ile takie są wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić;

chodnik jest częścią drogi przeznaczoną dla pieszych;

Kierujący jednośladem ma prawo do korzystania z chodnika ale może to robić w ściśle określonych sytuacjach. Oto one:

– kiedy opiekuje się jadącym na rowerze dzieckiem w wieku do 10 lat; – kiedy wzdłuż drogi, na której dozwolona prędkość jest większa niż 50 km/h, nie ma wyznaczonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, a szerokość chodnika wynosi co najmniej 2 metry; – warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty – śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła;

Trzeba jednak zaznaczyć, że w powyższych sytuacjach rowerzysta ma obowiązek jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i co najważniejsze - ustępować miejsca pieszym (pieszy na chodniku ma zawsze pierwszeństwo).

Rowerzyści nie mogą:

jechać po jezdni obok innego uczestnika ruchu, za wyjątkiem jazdy obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym i nie zagraża bezpieczeństwu ruchu;

jechać bez trzymania co najmniej jedną ręką kierownicy oraz nóg na pedałach;

czepiać się innych pojazdów;

jechać wzdłuż po przejściu dla pieszych;

I nie sposób nie wspomnieć o sprawie co najmniej tak ważnej jak przepisy - zachowaniu kultury na drogach, drogach rowerowych i chodnikach oraz szacunku względem innych uczestników ruchu drogowego.

Policja/ wlkp24.info/ as/