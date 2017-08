Spada zainteresowanie kartami kredytowymi

Banki oraz SKOK-i wydały od początku roku do końca lipca mniej kart kredytowych, ale na łączną, wyższą kwotę limitów – poinformowało Biuro Informacji Kredytowej.

Lipiec potwierdził kontynuację dotychczasowego trendu obserwowanego w kartach kredytowych, których banki wydają mniej, ale jednocześnie przyznają wyższe kwoty limitów kredytowych. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w lipcu (spadek liczby wydanych kart o 6,9 proc., wzrost zaakceptowanych limitów o 2,3 proc.), w pierwszych siedmiu miesiącach 2017r. (6,6 proc. mniej wydanych kart, kwota zaakceptowanych limitów wyższa o 4,4 proc.) - powiedział cytowany w komunikacie Waldemar Rogowski, główny ekonomista BIK.

W sumie instytucje te wydały od początku 2017 r. 584,2 tys. kart na łączną kwotę 3,17 mld zł przyznanych limitów. Jest to mniej o 6,6 proc. w ujęciu liczbowym i więcej o 4,4 proc. w ujęciu wartościowym niż w tym samym czasie 2016 r. W samym lipcu tego roku wydano 78,8 tys. kart kredytowych na łączną kwotę limitów w wysokości 430 mln zł, co oznacza spadek w skali roku o 8,9 proc. w ujęciu liczbowym i wzrost o 2,3 proc. w ujęciu wartościowym.

Średnia kwota przyznanego limitu w karcie kredytowej wyniosła w lipcu br. 5 450 zł i stanowi to wzrost o 11,7 proc. r/r.

Największy, o 15,5 proc., wzrost liczby wydanych kart w okresie styczeń - lipiec 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zanotowano w kartach z przyznanym limitem na kwotę powyżej 10 tys. zł, liczba wydanych kart z limitem poniżej 3 tys. zł spadła natomiast o 22 proc. - dodał Rogowski.

BIK podał także, że w lipcu 2017 r. przyznano 52,3 tys. limitów kredytowych w kontach osobistych na łączną kwotę przyznanych limitów 224 mln zł. Stanowi to wzrost o 15 proc. w ujęciu liczbowym i wzrost o 7,9 proc. r/r w ujęciu wartościowym.

Limitów kredytowych w kontach osobistych w lipcu br. w porównaniu do lipca 2016r. udzielono więcej o 15 proc. i na kwotę wyższą o 7,9 proc. Średnia kwota zaakceptowanego limitu w okresie styczeń - lipiec br. wyniosła 4.409 zł i była wyższa o 3,8 proc. w porównaniu do siedmiu miesięcy 2016 r. W przypadku limitów kredytowych warte odnotowania jest to, że trzeci miesiąc z rzędu zaobserwowaliśmy wzrost liczby i wartości przyznanych limitów i wyniki te świadczą o przełamaniu dotychczasowej długoterminowej tendencji spadkowej w przyznawaniu limitów kredytowych w kontach osobistych i w miarę trwałości tego trendu - dodał Rogowski.